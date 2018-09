Filmový svet prišiel o legendu: Zomrel herec Burt Reynolds († 82)

Svet obletela smutná správa. Zomrel Herec Burt Reynolds.

Idol žien, vtipný človek a herec skonal podľa magazínu US Weekly v nemocnici na Floride, obkolesený rodinou vo veku 82 rokov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Herec zomrel na zástavu srdca. Ako uvádza TASR, bol hviezdou v celej sérii filmov zo 70. rokov 20. storočia, vrátane snímok Poliš a Bandita či Vyslobodenie. Za svoju rolu v Boogie Nights (Hriešne noci) získal nomináciu na Oscara. V súčasnej dobe natáčal s Bradom Pittom a Leonardom DiCapriom film Once Upon a Time, ktorý by mal byť v kinách v roku 2019.

Burton Leon Reynolds sa narodil 11. februára 1936 v Lansingu v Michigane, podľa ČTK takmer celý život ale tvrdil, že to bolo vo Waycross v Georgii. Vyrastal na Floride v Palm Beach, kde bol jeho otec šerifom. Ako talentovaný hráč amerického futbalu dostal Burt športové štipendium na Floridskej štátnej univerzite, kariéru v profesionálnom tíme Baltimore Colts mu však prekazilo zranenie pri autonehode. V New Yorku študoval v Hyde Park Playhouse, živil sa umývaním riadu a ako vyhadzovač.

Otvoriť galériu Burt Reynolds a jeho hviezda na chodníku slávy. Zdroj: TASR

Burt bojoval v uplynulých rokoch podľa People so zdravotnými problémami. Bol známy svojimi kaskadérskymi schopnosťami aj typickými pestovanými fúzikmi a v roku 2010 podstúpil chirurgický zákrok, pri ktorom mu voperovali bypass. "Môj doktor povedal, že potrebujem urýchlene operáciu. Prišiel som domov, oholil som sa a na druhý deň som šiel," povedal.

V roku 1976 "pocítil neovládateľnú potrebu postaviť sa za kameru" a natočil dobrodružný príbeh Gator. Asi najznámejším Reynoldsovým režijným počinom je policajná dráma Sharkyho mašina (1981), kde sa sám obsadil aj do hlavnej úlohy. V polovici 80. rokov ale prišli problémy - či už s fámou o údajnom ochorení AIDS, závislosti na liekoch (dôsledok zranenia pri natáčaní) alebo s peniazmi. Reynolds síce zarobil desiatky miliónov dolárov, jeho náročný životný štýl, zlé investície aj neľahká rozvod ho ale v polovici 90. rokov doviedli k bankrotu.

Burt hral väčšinou úlohu "dobrého chlapa" (Cannonball Run, Smokey and the Bandit), hoci hral v roku 1997 nemilosrdného pornografa práve vo filme Boogie Nights.

Otvoriť galériu Burt so svojou životnou láskou Sally. Zdroj: TASR

Prvé manželstvo s herečkou Judy Carne skončilo v roku 1966 len po troch rokoch. Judy vo svojej autobiografii tvrdila, že ju bil. Burt hľadal útechu pri mnohých ženách, vrátane Chris Evert, Dinah Shore a Tammy Wynette. Ale bola to Sally Field, ktorú považoval za svoju osudovú ženu. Vo roku 2015, keď prehovoril o krachu ich vzťahu povedal, že Sally bola "láskou jeho života".

Po Reynoldsovi zostal syn Quinton. Agent legendárneho herca Todd Eisner povedal pre americkú televíznu stanicu NBC News, že jeho smrť je "zdrvujúca".

K úmrtiu hereckej legendy sa vyjadrili aj známe mená, ako napríklad Arnold Schwarzenegger, aby Burtovi vzdali hold. "Burt Reynolds bol jedným z mojich hrdinov. Ukázal mi cestu, ako sa z atléta môže stať herec a vždy ma inšpiroval. Mal tiež veľký zmysel pre humor, pozrite si Tonight Show. V mysli som s jeho rodinou," napísal na Twitteri.

Reba McEntire s Burtom spolupracovala na filme The Man From Left Field v roku 1993 a taktiež vyjadrila smútok na svojom Twitteri. "Môj dobrý priateľ začal ďalšiu cestu. Odpočívaj v pokoji, priateľ môj. Nikdy nezabudnem na krásne časy, ktoré sme spolu strávili."