Mladí Slováci sa nezľakli: Sokolíci zahanbili rovesníkov z Talianska

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov triumfovala vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Dunajskej Strede nad talianskymi rovesníkmi 3:0.

Lukáš Haraslín strelil úvodné dva góly, Samuel Mráz pridal tretí.

Tréner Adrián Guľa absolvoval úspešnú premiéru na lavičke národného tímu v tejto vekovej kategórii. Na jeho zverencov čaká v utorok 11. septembra duel 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na trávniku Islandu (Reykjavik, 17.30 SELČ).



prípravné stretnutie futbalistov do 21 rokov:

Slovensko - Taliansko 3:0 (1:0)

Góly: 9. a 50. Haraslín, 56. Mráz. ŽK: Káčer, Špalek - Mancini, Cutrone, Adjapong, Mandragora. Rozhodovali: Karako (Maď.) - Hrčka, Roszbeck (obaja SR), 3453 divákov

Slovensko: Greif (46. Jakubech) - Kadlec (46. Šulek), Vavro (85. Križan), Hancko, Sipľak - Fábry (62. Bénes), Dimun (46. Káčer), Herc (80. Lesniak) - Jirka (46. Špalek), Mráz (62. Vestenický), Haraslín (62. Košťál)

Taliansko: Audero - Calabria (68. Adjapong), Mancini, Romagna, Pezzella (79. Dimarco) - Valzania (46. Cassata), Locatelli (68. Murgia), Mandragora - Bonazzoli (58. Vido), Cutrone (79. Cerri), Parigini (58. Orsolini)



Oba tímy vychádzali z postupnej rozohrávky. Slovákom vyšla už v 9. minúte, keď Fábry našiel prihrávkou pomedzi obrancov nabiehajúceho Haraslína, ktorý prekonal brankára Audera - 1:0. Taliani prvýkrát zahrozili z rohového kopu, po ktorom lopta preskákala celým pokutovým územím. Na talianskej strane sa o prihrávky za defenzívu snažil predovšetkým Locatelli, do šance poslal Cutroneho, ten si neprebral loptu do ideálnej streleckej pozície. Haraslín to po ďalšej Fábryho akcii vyskúšal na Audera aj z väčšej diaľky. Vavro zblokoval pokus Bonazzoliho po tom, ako Parigini prešiel cez Kadleca a potiahol rýchly brejk hostí. Domáci brankár Greif nemusel zasiahnuť a celé prvé dejstvo mal minimum práce. Slováci pred polčasom pribrzdili protiútok, ale Jirka ešte vymyslel center na Mráza, ktorý nedokázal hlavou usmerniť loptu na bránku.

V slovenskom mužstve nastali už cez prestávku štyri zmeny, Taliani pristúpili k jednej. Haraslín zostal na ihrisku a v 50. minúte sa prezentoval individuálnou akciou, keď sa uvoľnil z ľavého krídla a krížnou strelou skóroval po druhý raz v zápase - 2:0. Onedlho mal príležitosť aj na hetrik, no jeho zakončenie v šestnástke zblokoval protihráč. Domáci sa dočkali tretieho gólu v 56. minúte, Fábry poslal do šance Mráza, ten si prikryl loptu pred obrancom a trafil presne - 3:0. Slováci spravili za jasného stavu ďalšie tri zmeny v zostave, až potom mali naozaj vyloženú možnosť hostia, striedajúci Orsolini napálil po sklepnutí loptu do žrde. Taliani ešte pohrozili zo štandardných situácií, rovnako ako Greif však neinkasoval ani jeho náhradník v slovenskej bránke Jakubech.

hlasy po zápase /zdroj: TV Dajto/:

Adrián Guľa, tréner SR: "Sme šťastní za tento výsledok, ale aj za výkon v určitých úsekoch hry. Chalani odviedli dobrú prácu, ale je to len prvý krok, už sa sústredíme na ďalší zápas. Dnes sme podali komplexný a tímový výkon. Island hrá iným štýlom, čakajú nás odlišné podmienky a prostredie. Bude potrebná ešte väčšia odolnosť a nasadenie chlapcov, aby sme uspeli."

Lukáš Haraslín, autor dvoch gólov: "Som veľmi rád, že sa mi podarilo dvakrát skórovať. Predovšetkým sme však hrali ako mužstvo proti Taliansku, ktoré je veľká futbalová krajina. Chceli sme sa dobre naladiť pred dôležitým zápasom na Islande, verím, že sa nám to podarilo. Vieme, ako sme s týmto súperom hrali doma, v Reykjavíku sa im pokúsime oplatiť prehru."