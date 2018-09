Matka († 28) sa zabila, keď s ňou bola v dome trojročná dcéra: Príšerné, čo muselo dievčatko zažiť

Trojročné dievčatko prežilo o chlebe a o masle štyri dni po tom, čo si jej matka zobrala vlastný život.

Aimee Louise Evans († 28) z Port Talbort z južného Walesu, bola nájdená mŕtva vo svojom dome.

Policajt Clive Morris uviedol, že dievčatko bolo tiež v dome a vyzeralo zanedbané. "Bolo to hrozné, že tam bola sama celé dni. Hneď sme ju odviezli na pediatriu na vyšetrenie." Český Kevin z komédie Sám doma Jan Kalous († 39) spáchal samovraždu: V osobnom živote sa trápil! Podľa neho dôstojníci veria, že prežila tak dlho len o chlebe a o masle. Aimee mala ešte jedného syna, ktorý bol v tom čase so svojím otcom. Aimee napísala svojej mame Julie Evans, aby prišla po malú, pretože "to chce skončiť". Julie jej však len napísala, aby "nerobila hlúposti". A to bolo posledný raz, čo so svojou dcérou hovorila.

Julie sa potom svoju dcéru pokúšala opakovane kontaktovať, ale nedostala žiadnu odpoveď. Aimee naposledy videli, keď odchádzala z domu svojej mamy. Podľa nej pila, ale nebola opitá a neustále pozerala Facebook muža, s ktorým sa stretávala.

Podľa portálu Metro neexistujú dôkazy o tom, že mala problémy s duševným zdravím, jedine z času na čas pila alkohol a v minulosti bola obeťou domáceho násilia. "Jej matka povedala, že bola šťastná a nevykazovala známky depresie." povedal Clive.

Aimeena priateľka Stacey Ansell povedala: "Aimee chýba veľmi veľa ľuďom. Keby vedela, koľkým ľuďom to zlomí srdce, bola by ohromená." Ďalšia priateľka Charlene Coulter povedala: "Milujeme ju a nikdy na ňu nezabudneme."