Z nového podchodu na Trnavskom mýte už hlásia problémy: Bratislavčania len krútia hlavou

Je to vôbec možné? Po nedávnej rekonštrukcii podchodu na Trnavskom mýte zavreli verejné toalety nečakane rýchlo.

Príčinou však nebolo žiadne vyčíňanie vandalov, ale bežný meteorologický jav. A kompetentní čakajú, že sa situácia bude opakovať.

Ak by ste si vo vynovenom podchode na Trnavskom mýte potrebovali odskočiť, museli by ste hľadať iné miesto. Toalety sú totiž už niekoľko dní zatvorené. Problém spôsobili nedávne silné dažde. „V sobotu 1. septembra 2018 bol zatopený priestor verejných toaliet. V priebehu niekoľkých dní budú toalety opäť dostupné,“ uviedol Martin Šramko, riaditeľ správcovskej spoločnosti podchodu.

„Takáto situácia sa podľa mňa neudiala poslednýkrát. Očakávam, že pri ďalších prudkých dažďoch bude nasledovať rovnaký scenár,“ myslí si študent Dávid. Jeho názor nám potvrdili aj ďalší Bratislavčania. „Snažíme sa priebežne vyhodnocovať situáciu, no pri zvýšenom výskyte dažďov nie je možné úplne zabrániť prieniku vody. K dispozícii sú však ochranné systémy, ktoré sú inštalované na odčerpávanie a minimalizovanie škôd,“ dodal Šramko. Chodci považujú nefunkčné toalety za nepríjemnosť, no ľudia ich zatiaľ nepoužívajú, pretože sú spoplatnené a v tesnej blízkosti sa nachádza obchodné centrum, v ktorom sú WC zadarmo.

Prekážajú vám nefunkčné toalety?

Patrik (17), študent:

Neviem čo si o tom mám myslieť. Je to pre mesto určite negatívne, keďže len teraz bol ten podchod zrekonštruovaný a stálo to veľa peňazí. Je otázne, či sa toalety ešte budú dať niekedy používať.

František (83), dôchodca:

Je to mimoriadne nepríjemná situácia, keďže za starých čias fungovali dosť dlho. Bolo načase, že to zrekonštruovali - no a pozrite!

Dominika (17), študentka, a Mária (17), študentka:

Je to problém mesta, ale asi to mali urobiť kvalitnejšie. Ak to vytopilo, tak asi niečo podcenili.