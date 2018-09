Po tomto sa necíti bezpečne: Ronaldo chce viac bodyguardov, bojí sa o rodinu

Cristiano Ronaldo (33) si od prestupu do Juventusu Turín toho musel zažil veľa.

Jeho prestup z Realu Madrid do Juventusu vyvolal hotové šialenstvo. Vyústilo to až do útoku jedného fanúšika, ktorý chcel od hviezdneho Portugalčana autogram. Nepríjemného fanúšika museli spacifikovať ochrankári. Stalo sa to pred zápasom Juventusu proti Parme, ktorý "Stará dáma" vyhrala 2:1.

Podľa talianskych novín Corriere di Torino zareagoval CR7 na incident tak, že požiadal o zvýšenú ochranku. Chce o troch bodyguardov viac.

V Juventuse sa obávajú. že šialenstvo okolo futbalistu sa ešte zvýši po tom, ako si v Serie A otvorí strelecký účet. Doteraz Cristiano v novom drese ešte neskóroval.