Bratislava bude mať nový električkový okruh za 30 miliónov: Trať prepojí centrum a zrýchli dopravu

Koniec zápcham? Nová električková spojnica centra s Petržalkou a ružinovskou radiálou by mala pomôcť doprave v hlavnom meste.

Developer spolu s mestom rozhodol o trase električkového okruhu. Postaviť by ho mali v horizonte 4 až 7 rokov a náklady na jeho vybudovanie sa odhadujú na 30 miliónov eur. Časť má zaplatiť developer, lenže o výške príspevku zatiaľ tajomne mlčí.

Budeme konečne jazdiť rýchlejšie? Na trati pripravovaného okruhu by malo vzniknúť 6 nových zastávok na najfrekventovanejších miestach - SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova. „Umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas presunu medzi Petržalkou a Ružinovom na 10 - 15 minút, a zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady na realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta – vybudovanie vrakunsko-biskupickej radiály,“ tvrdí Pavel Pelikán z developerskej spoločnosti. Navrhovaná trasa je podľa neho najvhodnejšia z pohľadu prepravnej kapacity, ale aj technickej realizovateľnosti, keďže nezasahuje do existujúcich stavieb.

trasa je efektívna z hľadiska vysokej prepravnej kapacity

lepší prístup miestnych aj turistov k atrakciám mesta

projekt nezasahuje do existujúcich stavieb ani križovatiek

možnosť napojenia a predĺženia ďalších električkových tratí

zrýchlenie dopravy a zlepšenie dopravnej situácie v centre

Bratislavská električka je ako nosný systém verejnej dopravy vedená v radiálach z centra mesta k okrajovým častiam, práve ich prepojením by sa vytvoril plánovaný okruh. Podľa Pelikána by sa projekt, pri súčinnosti všetkých dotknutých strán, mohol stať realitou v priebehu 4 až 7 rokov. Nový okruh sa investor J&T verejne zaviazal vybudovať ešte v marci minulého roka. Odhadovaná výška investičných nákladov na vybudovanie novej trasy je približne 30 miliónov eur a dokončená by mohla byť do roka a pol od získania všetkých potrebných potvrdení.

Pomôže to, ale nečakajme zázraky

Ján Bazovský, dopravný analytik