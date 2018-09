V Gemerskej Polome sa bez Michalku zrejme nevedia zaobísť: Odsúdený starosta stále pracuje v úrade!

Verejný výkon funkcie mu zakázali, v úrade však funguje ďalej! Miroslava Michalku (37) Špecializovaný trestný súd a aj Najvyšší súd SR v marci síce definitívne uznal za vinného z volebnej korupcie, no v Gemerskej Polome (okr. Rožňava) sa bez jeho pomoci zrejme nevedia zaobísť. Zastupujúca starostka potvrdila, že je ich pracovníkom.

V dedine sa mnohí smejú, že exstarosta, ktorého právoplatne odsúdili na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na 3 roky, pokutu 300 € a päťročný zákaz vykonávať verejnú funkciu, v podstate ďalej riadi obec. „Je to hlúposť! Je zamestnancom obce v trvalom pracovnom pomere a môže ním byť,“ uviedla zástupkyňa starostu Ivana Antalová. Potvrdila, že Michalka sa v úrade zdržiava oficiálne a na otázku, či jej neprekáža, že ho právoplatne odsúdili, odvetila: „Nemá verejný výkon funkcie. Pracuje ako radový zamestnanec obce. Nič neurobil, pre mňa je to v poriadku.“

„Exstarostu vidím denne od rána až do večera, keďže naďalej chodí do práce a v podstate riadi chod obce. Jeho zástupkyňa má totiž iný trvalý pracovný pomer,“ uviedol Ján Pajer, ktorý býva naproti úradu. V stredu sa Nový Čas do úradu nemohol dostať a získať stanovisko exstarostu, pretože mali z technických príčin zatvorené. „Dňa 12. 8. 2018 Inšpektorát práce Košice začal v obci inšpekciu práce. Inšpektori na základe výzvy na predloženie dokladov požiadali kontrolovaný subjekt poskytnúť potrebné doklady do 10. 9. 2018,“ povedala Daniela Vnuková z košického inšpektorátu práce.

„Z legislatívneho hľadiska je rozhodujúce, či daná osoba podpisuje nejaké dokumenty ako starosta. Ak nie, nie je žiaden dôkaz, či vykonáva funkciu starostu. V tejto republike sa však etické zákony porušujú od poslancov až po bežných občanov a prípad z Gemerskej Polomy je zrejme niekde mimo zákona, kde je ťažké dokazovať, či osoba niečo porušuje. Ak totiž len vydáva nejaké potvrdenia, zrejme je osožná a v tomto prípade v obci aj nenahraditeľná,“ uviedol známy košický advokát Alexander Farkašovský.