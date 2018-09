Herečka Elizabeth Hurley ukázala fešného syna: On že má len 16 rokov?!

Jablko nepadá ďaleko od stromu! Potvrdzuje to aj anglická herečka a modelka Elizabeth Hurley (53) so synom Damianom (16), s ktorým sú na nerozoznanie.

Nielenže vyzerajú rovnako, ale Damian sa rozhodol pre rovnaké povolanie - rozbieha modelingovú kariéru.

Hnedé vlasy, obočie prvipomínajúce striešku a vykrojená brada. To je to, čo majú Elizabeth so synom spoločné. Damian si zrejme myslí, že vďaka týmto črtám, ktoré zdedil po mame, bude rovnako úspešný a podpísal zmluvu s modelingovou agentúrou Tess Model Management. Presne s toutou agentúrou spolupracovala v mladosti aj herečka.

Liz aj Damian pridávajú na sociálne siete jednu spoločnú fotku za druhou a vidno, že ich vzťah je perfektný. Niekedy to dokonca vyzerá tak, že Damian je jej ochrancom a vynahrádza jej, že nemá muža.

