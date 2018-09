Plekanec v rozvodovom boji bez milosti pritvrdil: Vondráčková môže prísť o to, čo miluje najviac!

Chce byť otcom na plný úväzok! Český hokejista Tomáš Plekanec (35) zatrúbil do útoku proti - stále ešte manželke - Lucii Vondráčkovej (38), s ktorou má synov Adama (3) a Matyáša (6).

Známy športovec, ktorý chcel spočiatku veľkoryso zveriť deti speváčke, teraz zmenil rétoriku a podľa informácií českého denníka Blesk chce chlapcov len do svojej starostlivosti.

Plekanec pred mesiacom verejne oznámil rozchod s Vondráčkovou s tým, že k nemu dospeli po vzájomnej dohode. Každým dňom však na povrch vychádzajú informácie, ktoré veľmi nenasvedčujú tomu, že by manželia vedeli nájsť spoločnú reč.

Najnovším zdrojom konfliktov má byť naťahovanie sa o synov. Hokejistov právny zástupca ešte pred pár týždňami adresoval speváčke list, v ktorom stálo, že Plekanec navrhuje zverenie detí do jej starostlivosti. Situácia sa však medzičasom zvrtla. „Postupom času tak Tomáš najprv dospel k tomu, že by chcel chlapcov do striedavej starostlivosti. Ale keď celú vec konzultoval s odborníkmi, podľa ktorých nie je striedavka pre deti úplne najvhodnejšia, povedal si, že bude bojovať, čo najviac to pôjde. Teda, aby synovia boli zverení do starostlivosti jemu!“ vyjadril sa zdroj Blesku.

Športovec sa má navyše obávať, že ak súd priklepne deti Vondráčkovej, v skutočnosti ich budú vychovávať pestúnky, keďže Lucie sa chce venovať svojej kariére. Naopak, hokejista, ktorého kariéra v zámorskej NHL sa blíži ku koncu, bude mať onedlho času na rozdávanie.