Marcelo sa vyjadril k prestupovým špekuláciám: Odíde za Ronaldom do Juventusu?

Brazílsky futbalista Marcelo je spokojný v Reale Madrid.

Podľa vlastných slov by v tíme zo španielskej metropoly rád pôsobil až do konca svojej kariéry.

Marcelo týmto vyjadrením ukončil aj mnohé špekulácie, ktoré hovorili o jeho možnom odchode do Juventusu Turín, kde pred pár týždňami prestúpil práve z "bieleho baletu" Portugalčan Ronaldo.

"V Reale Madrid som veľmi spokojný. Je to môj domov a zmluva mi trvá ešte niekoľko rokov. Je to najlepší klub a ja vždy chcem hrať len za tých najlepších. Je dobré o tom hovoriť, pretože špekulácie vznikajú neustále. Niektorí ľudia vytvárajú veci, ktoré neexistujú. Videl som a čítal veľa nezmyslov," povedal Marcelo v rozhovore pre Real Madrid TV.

"Len si robím svoju prácu a užívam si každý moment. Snažím sa zo všetkých síl, aby si fanúšikovia mohli užívať futbal a Madrid ostal medzi najlepšími, kam patrí. Chcem tu zostať ešte niekoľko rokov. Mnoho ľudí prostredníctvom sociálnych médií rozširuje bláznivé špekulácie," dodal 30-ročný Brazílčan, ktorý prišiel do Realu Madrid v januári 2007 z Fluminense. Za madridský tím odohral vyše 300 zápasov, zmluvu so šampiónom Ligy majstrov má platnú do júna 2022.