Po rozvode prišla deľba majetku: Heribanovci si lukratívne nehnuteľnosti rozdelili vskutku netradične

Peniaze si už rozdelili! Bývalí manželia Alena (63) a Jozef (65) Heribanovci sú od vlaňajšieho novembra slobodní ľudia, keď pred rozvodovým súdom ukončili svoje takmer štyridsaťročné manželstvo.

Podľa informácií Nového Času však prišla definitívna bodka za ich vzťahom len nedávno. Ako sme sa totiž dozvedeli, bývalí partneri si konečne rozdelili spoločný majetok. No skutočne netradične!

Heribanovci v septembri minulého roka poriadne rozvírili vody nášho šoubiznisu, keď prezradili, že ich manželstvo sa po tridsiatich deviatich rokoch skončilo. V novembri prišiel bleskový rozvod a dvojica sa stretávala len na rodinných akciách. „Máme všetko vyriešené, budeme ďalej fungovať už len ako priatelia,“ povedal v tom čase Heriban. Podľa informácií Nového Času však v ich vzťahu nastal ďalší prevratný okamih, keď Alena a Jozef sa dohodli a konečne si rozdelili spoločný majetok. Členenie majetku sa však uskutočnilo veľmi zvláštne a v zaujímavých podieloch. Rodinný dom v starej časti hlavného mesta, kde Heribanovci žili, je v súčasnosti rozdelený na pätiny, pričom dve z nich vlastní spisovateľ, rovnaký podiel má jeho bývalá žena a jeden dielik patrí ich staršej dcére Tamare.

Podobne sa rozhodli naložiť s mezonetom, ktorý roztrojili nasledovne: sedem pätnástin má moderátorka, Jozefovi sa ušli tri pätnástiny a zostatok, teda jedna tretina, patrí druhej dcére Barbare. Tu sa však ich spoločný majetok nekončí, moderátorka so spisovateľom vlastnia rodinný dom v Novom Meste, ktorý si rozdelili pol na pol.

Zaujímavé je, že lukratívny pozemok, kde by mala stáť chata a nachádza sa v golfovom a rekreačnom areáli v Šajdíkových Humenciach, patrí po novom len Heribanovej. Tá ho podľa listu vlastníctva nadobudla kúpou, ktorá sa uskutočnila na začiatku augusta a jeho cena bola realitným maklérom Andrejom Churým odhadnutá na 60 000 eur. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na dvojicu, no ani jeden do uzávierky neodpovedal.

Zdá sa teda, že ani po rozvode sa Alena a Jozef úplne neodlúčili a okrem dcér a vnučiek ich stále spája aj majetok, ktorý si rozkúskovali netradične. Po novom sa totiž obaja venujú svojim vlastným záujmom a minimálne pri spisovateľovi je zrejmé, že už začal nový život. Po jeho boku by totiž mala stáť nová partnerka, herečka Vanda Tureková. Párik sa zoznámil pri svojej záľube - tancovaní. „K vzťahu s pánom Heribanom môžem povedať toľko, že sme obaja aktívnymi členmi bratislavskej komunity argentínskeho tanga,“ napísala nám pred časom ryšavka.

