Krviprelievanie v americkej banke: Útočník strieľal do nevinných ľudí!

Štyroch mŕtvych si vo štvrtok vyžiadala streľba v budove banky v centre amerického mesta Cincinnati.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzi obeťami je aj páchateľ, ktorého zastrelila zasahujúca polícia, informovala agentúra AFP. Dôvod, prečo páchateľ strieľal, nie je zatiaľ známy, doplnila agentúra Reuters.

Policajný šéf Eliot Isaac podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že strelec spustil paľbu skoro ráno pri nakladacej rampe budovy banky s názvom Fifth Third Bank. Strelec potom vošiel do bankovej haly, kde sa začala prestrelka s políciou.

Jedna z obetí zomrela na mieste činu, ostatných ranených previezli do blízkej nemocnice, kde podľahli zraneniam. John Cranley, starosta Cincinnati v americkom štáte Ohio, vyhlásil, že strelec "aktívne strieľal do nevinných obetí" a že to bola "strašná scéna".

Poznamenal tiež, že v budove na námestí Fountain Square sa nachádzajú aj rôzne obchody - zmrzlináreň, predajňa sendvičov a pekáreň.

Podľa jeho slov "to mohlo byť oveľa, oveľa horšie", keby okamžite nezasiahla polícia a neskoncovala s touto hrozbou.