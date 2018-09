Detaily Rytmusovej utajovanej nehody: Do priekopy zapikoval športiak za mastnú sumu

V priekope s požičaným luxusným autom! Nový Čas priniesol včera exkluzívne zábery z autonehody Patrika Rytmusa Vrbovského (41).

Raper odišiel z miesta havárie na diaľnici D1 veľmi rýchlo a vyzeralo to tak, že nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Nissan GT-R mal požičaný a išlo navyše o predvádzacie vozidlo!

Počas utorkového večera bolo na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Senca poriadne rušno. Postaral sa o to Rytmus, ktorý skončil s luxusným Nissanom GT-R v priekope. Na miesto boli privolané záchranné zložky, s ktorými raper spolupracoval. „Hliadka hodnovernosť tohto oznámenia preverila a potvrdila, pričom na mieste sa po vyhodnotení všetkých okolností zistilo, že nejde ani o škodovú udalosť, ani o dopravnú nehodu. K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo,“ povedal hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff. Podľa očitých svedkov bolo z Rytmusovho správania cítiť, že chce čo najskôr z miesta odísť.

Chcel azda celú vec zmiesť zo stola a ututlať ju? Luxusný športiak v jarku totiž vôbec nebol jeho. „Išlo o predvádzacie vozidlo. Jeho pôvodná cena bola 104 200 eur, znížená bola neskôr na 79 990 eur. Mal ho požičané,“ prezradil náš zdroj.

Počas osudného večera išiel raper na box do Galanty. Približne na 20. kilometri dostal šmyk na mokrej vozovke. Vyzerá to tak, že nezvládol riadenie a s autom skončil v priekope. Nový Čas kontaktoval firmu, ktorá auto raperovi požičala, no tá sa k celej veci odmietla vyjadriť. So samotným Rytmusom sa nám takisto nepodarilo spojiť.

Luxusný športiak

Nissan GT-R