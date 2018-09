Dôchodkyni Terézii šlo počas silnej búrky o život: Blesk udrel do komína, keď som sa modlila!

Hotová spúšť! Počas silných búrok blesk takmer zabil Teréziu (74) v Kostoľanoch pri Hornáde (okr. Košice).

Vrazil do komína, ktorý zvnútra rozbil. Keďže starenka nemá hromozvod, odniesli si to steny jej domu, v ktorom chcela už túto sobotu osláviť svoje 75. narodeniny.

Silná búrka s mohutným udieraním hromov sa nad obcou prehnala v pondelok večer. Podľa TV Markíza sa Terézia tohto prírodného živlu veľmi bojí. Počas tej poslednej sa dokonca modlila. „Bola som dole v obývačke, keď odrazu udrelo a veľmi som sa zľakla. Bola to rana ako z dela. Blesk vrazil do komína a potom cez stenu,“ povedala Novému Času vystrašeným hlasom dôchodkyňa, ktorá sa druhýkrát narodila a pokračovala: „Keď som vyšla na poschodie, bola to hotová spúšť. Samá tma a prach. Nevedela som, či horí alebo čo.“

Strach a obavy inak čipernej starenky mohli byť o to väčšie, že v rodinnom dome býva sama. „V sobotu budem mať 75 rokov, ale takú oslavu som si veru nepredstavovala. Prišli z poisťovne, spísali škodu a teraz čakám na syna, aby odpratal všetok odpad. Také niečo som ešte nezažila a dúfam, že už ani nezažijem,“ pokrútila smutne hlavou nešťastná Terézia.