Eva doplatila na extrémne hlúpu zábavu vandalov: Odparkovala auto, o chvíľu bolo celé rozbité!

Skutočne hlúpa zábava! A doplatili na ňu nevinní. Veľmi kuriózna nehoda sa odohrala na sídlisku v Handlovej.

Čitateľ nás upozornil na príspevok Evy z Handlovej, ktorej zničil majetok rútiaci sa kontajner. Vinníci by boli, no kto ich vypátra? Z hlúpeho vtipu neokrôchancov vznikla škoda, no vyzerá to tak, že zaplatiť si ju budú musieť sami poškodení.

"Čo myslíte, dokážu si niekedy v živote ľudia, ktorí sa takto zabávajú, uvedomiť, že to nemajú v hlave v poriadku?" Pýta sa Eva rozhorčene. Tá mala auto na prvý pohľad bezpečne odstavené na parkovacom mieste. O chvíľu už však bolo celé rozbité. "Za bieleho dňa sa partia bavila tak, že pustili dole ulicou kontajner," hovorí. "Stalo sa to v čase osláv Dňa baníkov, asi o 15:00," doplnila.

"Žiaľ, na našej ulici nie sú kamery, tak vinníkov bude skoro nemožné nájsť. Podľa mestskej polície ale počet kamier v meste postačuje," doplnila Eva, ktorá auto nemala poistené, a tak zrejme škodu zaplatí z vlastného vrecka. Pri čom sa však zastavia vandali, ktorí bez trestu ničia majetky?