Náhla smrť speváčky Dolores O'Riordan († 46) zo skupiny Cranberries: Polícia odhalila príčinu

Speváčka írskej skupiny Cranberries Dolores O'Riordan sa v januári utopila vo vani v dôsledku otravy alkoholom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

O'Riordan († 46) našli podľa svedkov utopenú vo vani v londýnskom hoteli. Frontmanka skupiny Cranberries náhle skonala v pondelok 15. januára v Londýne, kde pracovala na nahrávaní nového albumu. Nezanechala po sebe list na rozlúčku a nenašli sa ani dôkazy naznačujúce, že by si siahla na život, priblížila agentúra AP. Podľa koronerky Shirley Radcliffovej bola jej smrť nehodou.

Skupina The Cranberries vznikla pod neskôr pozmeneným názvom The Cranberry Saw Us koncom 80. rokov v írskom meste Limerick. Ich hudba si čoskoro získala poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj v Európe a v USA. Úspech zaznamenal už debutový album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We? z roku 1993. Tvorbu kapely charakterizovali originálny zvuk, kompozície, predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru.

Medzi najznámejšie hity Cranberries, ktorí len v USA predali viac ako 14,5 milióna albumov, patria skladby Zombie, Dreams, Salvation alebo Linger. Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009 a o dva roky neskôr nahrali svoj šiesty štúdiový album Roses. Agentúra AP pripomína, že O'Riordan roky trpela duševnými a fyzickými zdravotnými problémami. V roku 2017 museli Cranberries skrátiť svetové turné vzhľadom na jej problémy s chrbticou.