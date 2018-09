Ústavné zastropovanie dôchodkového veku: SaS sa tvrdo pustila do návrhu aj petície za referendum

Ústavné zastropovanie dôchodkového veku na Slovensku by bol v Európskej únii hrozivý unikát.

Tvrdí to opozičná strana SaS v reakcii na to, že sa Odborovému zväzu KOVO podarilo vyzbierať 135 000 podpisov k petícii za referendum týkajúceho sa dôchodkového veku. Zároveň na septembrovej schôdzi bude parlament hlasovať o posunutí návrhu na ústavné zastropovanie dôchodkového veku do druhého čítania, ktorý predložil koaličný Smer-SD.

Podľa SaS idú odborári na Slovensku spolu so stranou Smer-SD svojimi požiadavkami na ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku proti celej Európe. Na základe požiadavky poslanca parlamentu za SaS Eugena Jurzycu Parlamentný inštitút zistil, že ani v jednej z krajín, akými sú Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, či Švédsko nie je vek odchodu do dôchodku stanovený v ústave. "Požadované ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov nezodpovedá demografickému vývoju, predlžovaniu priemernej dĺžky života, zlepšovaniu kvality života a ani možnostiam ekonomiky z hľadiska udržateľnosti daňového a odvodového bremena. Je to čistý populizmus," uviedol v stanovisku pre médiá Jurzyca.

Druhá referendová otázka, ktorá požaduje ešte nižší vek odchodu do dôchodku, a to výhradne pre ženy, ktoré vychovali deti, je podľa strany diskriminačná. "Deti totiž vychovávajú aj muži a deľba povinností medzi matkami a otcami je na základe emancipačných procesov v spoločnosti stále rovnomernejšia. Varujeme občanov, aby Smeru-SD a odborárskym funkcionárom nesadli na lep a nepodpisovali petičné hárky s týmito ekonomicky nezmyselnými a diskriminačnými otázkami," vyzval občanov poslanec. Podľa SaS by možné referendum s takto položenými otázkami bolo zrejme aj v rozpore s ústavou. "Týka sa aj ľudských práv z hľadiska rovnosti medzi mužmi a ženami," dodal Jurzyca.