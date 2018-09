Obranca Gernát má už nový kontrakt: Zatiaľ ako náhradník za zraneného hráča

Slovenský hokejový obranca Martin Gernát (25) bude minimálne do konca novembra pôsobiť v českom extraligovom klube HC Oceláři Třinec.

Vedenie klubu ho angažovalo ako náhradu za zraneného obrancu Vladimíra Rotha. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

"Rotha je ťažké nahradiť, ale Martin je mladý a perspektívny obranca so skúsenosťami s medzinárodným hokejom. Pre našu defenzívu by mal byť posilou. Verím, že sa mu u nás bude dariť a že trojmesačné hosťovanie predĺžime do konca sezóny," uviedol športový riaditeľ Jan Peterek pre klubovú stránku.

Gernát sa do českej extraligy vráti po dvoch rokoch, v ročníku 2016/2017 pôsobil v Sparte Praha. "Bola to otázka dvoch dní. Tréner Varaďa zavolal fínskemu trénerovi, ktorý pomáhal realizovať môj štart na Spengler Cupe, že by potreboval obrancu. Ja som v tom čase zvažoval návrat do Švajčiarska, tiež som sa obzeral aj po Fínsku. Keď však prišla správa od môjho agenta, že Třinec má o mňa záujem, tak sme sa dohodli veľmi rýchlo. Som šťastný, že o mňa prejavil záujem klub, ktorý má najvyššie ambície. Teraz už bude iba na mne, či v klube zostanem do konca sezóny," poznamenal Gernát.

Účastník MS 2017 začal sezónu 2017/2018 v prvoligovom Prešove a na dva zápasy sa objavil aj v drese HC Košice. Jeho kroky následne zamierili do švajčiarskeho HC Lausanne, za ktorý odohral celkovo 17 zápasov s bilanciou 2 góly a 3 asistencie.