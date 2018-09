Hokejová reprezentácia má nové dresy aj logo, pri tvorbe pomáhal aj Hossa

Predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) predstavili vo štvrtok svoje nové logo a dresy, v ktorých budú nastupovať reprezentačné výbery v nadchádzajúcej sezóne.

Logo vychádza zo štátneho znaku, dominuje na ňom biely dvojkríž na červenom pozadí, pričom modro-biele trojvršie je vytvorené zdvihnutými hokejkami, ktoré majú symbolizovať úspech. Logo dotvára nápis HOCKEY SLOVAKIA.

"Slovenský hokej je v období reštartu, pripravujeme množstvo nových projektov na zlepšenie športovej infraštruktúry. Súčasťou tejto zmeny je aj zmena vizuálu. V minulosti bol slovenský hokej reprezentovaný viacerými logami, zväz mal svoje logo, reprezentácia mala svoj symbol, na dresoch sa vynímal štátny znak. Novým logom by malo prísť k zjednoteniu celej vizualizácie slovenského hokeja. Na základe toho, že zväz bude mať autorské práva z vizualizácie, získa finančné prostriedky, ktoré môže využiť na rozvoj mládeže a slovenského hokeja," uviedol na štvrtkovej slávnostnej prezentácii v Bratislave prezident SZĽH Martin Kohút.

Autorom nového loga je Peter Kačenka, kreatívny riaditeľ spoločnosti Wiktor Leo Burnett. "Cieľom bolo vytvoriť logo, ktoré bude jednoduché a jednoznačné. Bol to náročný proces, redizajn štátneho symbolu sa nerobí každý deň. Štátny symbol je pre hokejistov ako štandarda pre bojovníkov, ktorú nesú do každého boja. Nebol teda priestor na úplnú zmenu symbolu. Pri štylizovaní kopcov som skúsil do nich vložiť hokejky a získal som pocit, že to vytvára dojem hokejovej krajiny. Dúfam, že sa to ujme a že sa s tým fanúšikovia, ktorí sú v celom procese dôležití, stotožnia," povedal Kačenka.

Logo je použité aj na nových reprezentačných dresoch, ktoré budú klasicky v dvoch verziách - bielej a modrej. Motív so zdvihnutými hokejkami je použitý aj v spodnej časti dresov. Tie si slovenskí hokejisti oblečú už na prvej reprezentačnej akcii v sezóne - tradičnom Nemeckom pohári a predstavia sa v nich i na budúcoročných MS v Bratislave a Košiciach.

Logo pomohol vo štvrtok prezentovať dlhoročný slovenský reprezentant a trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Chicaga Marián Hossa. "Páči sa mi myšlienka so zdvihnutými hokejkami, symbolizuje to víťaznú atmosféru. Keď sme hrali v národnom tíme s chalanmi, tak sme po góloch a víťazstvách dvíhali hokejky. S logom som spokojný, je moderné, výstižné, verím, že sa bude páčiť aj ostatným," povedal Hossa, ktorý v máji oznámil zo zdravotných dôvodov ukončenie profesionálnej hráčskej kariéry.

SZĽH začal s procesom hľadania nového loga vlani v septembri a ukončil ho tento rok vo februári. "Koncom januára sme mali hotový vizuál loga, ktoré sme následne testovali na ľuďoch, chceli sme vedieť, ako na neho budú reagovať. Pri jeho tvorbe sme spolupracovali s profesionálmi," uviedol Vladimír Janček, riaditeľ marketingu SZĽH. Novinkou tiež je, že na dresoch sa už nebudú objavovať logá partnerov a sponzorov SZĽH. "Prostredníctvom loga chceme spojiť všetky hokejkové športy. Chystáme sa ho ponúknuť a marketingovo pomôcť spriazneným športom - hokejbalu a florbalu," dodal Janček.