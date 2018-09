Chlapík dokopy zaplatil 37-tisícové výživné na dieťa: Drsné zistenie po 18 rokoch!

Celé roky žil v klamstve! Navyše za to aj poriadne zaplatil.

Austrálsky rybár Kerry zažil šok svojho života a to možno hneď dvakrát. Prvé veľké prekvapenie prišlo pred približne 20 rokmi, keď zistil, že sa stane otcom. Vtedy totiž stretol istú ženu menom Julie, s ktorou si užil sex na jednu noc. Práve ona mu onedlho oznámila, že mu porodí dieťa. Potom odišla z mesta. Kerrie sa so svojou dcérou nestretával, no platil na ňu výživné.

Muž si nebol celkom istý otcovstvom, s čim sa priznal aj svojej manželke. Mal totiž tušenie, že Julie spala s viacerými mužmi. Žena však bez akéhokoľvek testu Kerryho nahlásila vládnej agentúre na ochranu detí ako otca svojej dcéry. Tí následne začali od muža vymáhať peniaze. Kerry tak Julie zaplatil na dieťa počas 18 rokov dokopy 60-tisíc dolárov, čo je v prepočte vyše 37-tisíc eur. Kerry sa dokonca zadĺžil a tým si spôsobil veľké problémy. Keď raz volal do agentúry, jeden z pracovníkov ho nazval idiotom a povedal mu, nech si okamžite dá spraviť DNA test, informuje denník Daily Mail Australia. Výsledky testu odhalili šokujúcu pravdu.

Kerry zistil, že celých 18 rokov platil na dieťa, ktoré v skutočnosti nie je jeho. Rozzúrený muž požiadal, aby mu agentúra alebo žena, ktorá ho oklamala, vrátili peniaze späť. Súd nariadil, aby mu Julie zaplatila celú sumu. Keďže je nezamestnaná, pri súčasnom stave jej potrvá 44 rokov, kým oklamanému mužovi všetko splatí.