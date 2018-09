Nový prezident, nové pravidlá: Paraguaj sťahuje ambasádu naspäť do Tel Avivu, prudká reakcia Izraela

Paraguaj presťahuje svoje veľvyslanectvo v Izraeli naspäť do Tel Avivu a zmení tak májové rozhodnutie bývalého prezidenta Horacia Cartesa premiestniť diplomatickú misiu do Jeruzalema. V stredu to novinárom oznámil minister zahraničných vecí tejto juhoamerickej krajiny Luis Alberto Castiglioni.

"Paraguaj chce prispieť k zintenzívneniu regionálneho diplomatického úsilia dosiahnuť všeobecný, plnohodnotný a trvalý mier na Blízkom východe," vysvetlil zámer minister Castiglioni, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters. Dodal, že vláda sa rozhodla podniknúť tento krok okamžite. Cartes v máji odcestoval do Izraela na slávnostné otvorenie nového paraguajského veľvyslanectva v Jeruzaleme. Paraguaj bol tento rok iba treťou krajinou, ktorá presťahovala ambasádu do Jeruzalema (po USA a Guatemale), a slávnostne ju otvoril 21. mája. Cartesov nástupca Mario Abdo, takisto člen konzervatívnej strany Colorado (ANR-PC), sa ujal prezidentského úradu minulý mesiac. S premiestnením ambasády do Jeruzalema nesúhlasil, uviedla agentúra AP. V reakcii na rozhodnutie nového prezidenta Abda Izrael oznámil, že zatvára svoje veľvyslanectvo v Paraguaji, a upozornil, že tento čin vnesie "napätie" do vzťahov medzi oboma krajinami. Palestínske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že Paraguaj prisľúbil návrat ambasády pred dvoma týždňami, počas návštevy palestínskeho ministra zahraničných vecí Rijáda al-Málkího v juhoamerickom štáte.