Cinkota prvýkrát na obrazovke po prepustení z basy: Je z neho úplne iný muž!

Išiel s kožou na trh! Herec Dušan Cinkota (47) si od júla vychutnáva vytúženú slobodu, keď sa po šiestich rokoch dostal z väzenia.

Už vo štvrtok príde jeho ďalšia veľká premiéra, keď sa objaví na televíznych obrazovkách v jojkárskej relácii Inkognito. Je zrejmé, že veselého umelca nahradil rozpačitý muž, ktorý pripomína len tieň osoby, ktorou býval.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Cinkota si za mrežami odsedel šesť rokov a je jasné, že čas strávený za väzenskými múrmi si na ňom vybral svoju daň. Už vo štvrtok sa Dušan predstaví v jojkárskom Inkognite, kde ho štvorica kolegov bude hádať ako tajného hosťa. Namiesto sebavedomého herca však predstúpi pred divákov poriadne pokorný muž a je jasné, že svoj návrat do bežného života je preňho ťažkou skúškou. Dušan sa vyzná, že sa najviac teší na úlohu otca, keď mu manželka Zuzana už onedlho porodí syna. Preto sa aj vrhol do práce. „Zatiaľ sú to len ponuky a obe strany zvažujeme. Nechcem dopredu hovoriť, lebo sa to nepatrí, kým nie je podpísaná zmluva. Začínam dabingom, pripravujem natáčanie a neskôr aj divadlo,“ prezradil Dušan, ktorý sa už nevie dočkať chvíle, keďw opäť naskočí do umeleckého sveta.

Okrem plánov však Cinkota prehovorí aj o chvíľach vo väzení, kde mu pomáhal kontakt zvonku - dokonca ho tam bol navštíviť aj hudobník Marián Čekovský, ktorý je tiež jedným z hádajúcich. „Marián bol taký dobrý, že prišiel za mnou aj s Marcelom (Forgáčom, pozn. red.) a urobil neskutočnú hodinovú šou. Všetkým nám to pomohlo, každý kontakt s takýmito skvelými šoumenmi je úžasný,“ uzavrel.