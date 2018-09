Exodus zdravotníckych pracovníkov, Slovensku chýbajú tisíce lekárov a sestier: Kto sa postará o našich pacientov?

Hrozí slovenskému zdravotníctvu kolaps? Z analýzy Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) vyplýva, že v našom zdravotníctve chýba až 5 515 lekárov.

Pri sestrách sú aktuálne čísla alarmujúcejšie. Ak sa čoskoro neudeje zázrak, bude ich v systéme v roku 2030 chýbať takmer 10 000! Hrozivé štatistiky vystrašili aj kompetentných a tak vláda prichádza s konkrétnymi riešeniami. Koľko to bude stáť a podarí sa udržať zdravotný personál v našich nemocniciach?

Štatistiky a najmä zdravie Slovákov v súčasnosti zachraňujú lekári a sestry, ktorí by už mohli pokojne oddychovať na dôchodku. Ak by sa naň dnes naozaj odobrali, v nemocniciach a ambulanciách by zrazu chýbalo viac ako päťtisíc lekárov a 4 197 sestier. To najhoršie nás ale ešte len čaká. „Nedostatok sestier by v roku 2030 predstavoval až 9 934 sestier. Ak by sme chceli tomuto odhadu predísť, tak každý rok, od roku 2019 do roku 2028, by bolo potrebné prijať o 3 100 študentov viac v študijnom odbore ošetrovateľstvo,“ konštatuje sa v materiáli, ktorý prerokovala vláda.

Hlavným problémom u sestier je najmä to, že až 56 % univerzitu nedokončí, alebo sa zamestná za hranicami. Vláda hasí situáciu zavedením tzv. stabilizačného príspevku. „Navrhuje sa zaviesť vo výške 2 000 eur pre jedného študenta na akademický rok,“ uvádzajú s tým, že po úspešnom ukončení štúdia bude absolvent poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v dĺžke 2 roky za každý akademický rok štúdia, v ktorom získal peniaze.

Problémom sú peniaze

Už teraz na Slovensku chýba, v prípade, že rátame aj dôchodcov, viac ako 5 500 lekárov. Premiér Pellegrini prišiel s netradičným riešením, aby fakulty prijali aj študentov, ktorí skončili pod čiarou. Celkovo ich na troch fakultách prijmú 185, konkrétne na Univerzite Komenského v Bratislave to bude 40 študentov. „Návrh je vzhľadom na priestory a proces výučby maximálny možný,“ zhodnotila situáciu tajomníčka školy Adela Kubíniová. Ak by sa mala ale situácia vyriešiť, potrebovali by sme ich prijať každý rok 660, a to by fakulty nezvládli.

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský hovorí o vládnom návrhu ako o kontraproduktívnom riešení. „Pôjde to na úkor kvality uchádzačov. My keď aj zvýšime počet slovenských študentov, tak ich aj viac vycestuje, pretože štát ich nijako nestimuluje, aby tu ostali,“ zhodnotil Visolajský s tým, že riešením by bolo dostať späť domov už lekárov, ktorí odišli do zahraničia. Ako zabrániť odchodu sestier a lekárov do zahraničia, stojí a padá predovšetkým na finančnom ohodnotení.

Súčasní študenti medicíny majú jasno v tom, že zostať na Slovensku nie je žiadna výhra. „Atraktivitu štúdia lekárstva znižuje najmä to, že minimálne ďalšie štyri roky po šesťročnom štúdiu zarobí absolvent 840 eur mesačne,“ povedal pre Nový Čas študent Juraj Straka. V prípade sestier je podľa predsedu LOZ dôležité navýšenie kvót. „Polovica stredných zdravotných škôl mohla minulý rok prijať viac sestier, než prijala, a pritom je ich nedostatok,“ dodal Visolajský.

Ministerstvo sa síce počty zdravotníkov chystá zvyšovať, mechanizmus, ktorý by lekárov či sestry donútili po skončení štúdia zostať, zatiaľ neexistuje. „V súčasnosti máme len rezidenčný program, ale hľadáme riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku,“ priznala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Dušan Zachar, analytik INEKO

Oveľa dôležitejšie sú následné opatrenia, ktoré by mali zreformovať celý zdravotnícky systém, aby bol atraktívnejší pre pracovníkov. To si vyžaduje, aby sa aktérom v zdravotníctve oplatilo poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, za ktorú by boli adekvátne odmenení, čo by ich motivovalo neodchádzať do zahraničia alebo mimo sektor. Momentálne totiž zákony alebo politický tlak nedovoľujú viac diferencovať medzi kvalitnými a menej kvalitnými, čo je brzdou progresu a lepších miezd zdravotníkov.

Monika Kavecká, predsedníčka OZSAPA

Sestry a pôrodné asistentky sú dlhodobo opomínané zodpovednými vládnymi činiteľmi. Stav je kritický, pri pacientoch jednoducho sestry chýbajú. Ak sa zásadne nezlepší odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek, bude pokračovať ich odlev do zahraničia a za montážny pás. Príspevok na štúdium je jedna rovina problému, druhá je však motivácia nastúpiť po štúdiu k pacientovi a tá musí byť cez platové ohodnotenie zodpovedajúce veľkej zodpovednosti nášho povolania.

Iné štáty majú jasnú predstavu

Boris (24), študent Lekárska fakulta UK

Otvoriť galériu Boris (24), študent Lekárska fakulta UK. Zdroj: anc Áno, dôvody sú najmä lepšie nastavený systém zdravotníctva, spoločenská nálada v štáte, kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti, pracovné podmienky, lepšie sociálne vybavenie a infraštruktúra mnohých štátov. Na rozdiel od Slovenska majú jasnú predstavu a plán o svojom smerovaní a nemení sa smerovanie štátu každé 4 roky, resp. veci sa tam nemenia k lepšiemu len vplyvom odhalených káuz. Napriek tomu chcem zostať pracovať na Slovensku, lebo tu sú problémy, ktoré treba riešiť.

Slovensko potrebuje mladých lekárov

Dominika (24), študentka Lekárska fakulta UK

Otvoriť galériu Dominika (24), študentka Lekárska fakulta UK. Zdroj: anc Áno, uvažujem nad tým často a to najmä kvôli lepšiemu systé-

mu zdravotníctva, starostlivosti o pacientov, podmienkam

na prácu, ale aj fi nančnému ohodnoteniu. Dôvodov sa nájde

mnoho, ale Slovensko potrebuje mladých lekárov a myslím si, že

ani nechceme všetci utekať preč. Myslím si, že tu radi zostaneme,

pretože v zahraničí tiež nie je život ideálny, ale až vtedy, keď sa

veci začnú meniť k lepšiemu.

Podmienky ma nútia odísť

Táňa (24), študentka Lekárska fakulta UK