Kamery zachytili zvláštne správanie exministra Kaliňáka vo výbore: Vulgárne kresby?!

Čo si to tam čarbal? Po letnej prestávke začali v Národnej rade zasadať aj jednotlivé výbory, pričom exminister Robert Kaliňák (46) je členom branno-bezpečnostného.

Tento týždeň v ňom riešili napríklad zmeny v európskom vízovom systéme, no Kaliňáka to zrejme príliš nezaujímalo. Kamery zachytili, ako si počas zasadnutia kreslí na dokumenty výboru obrázky, ktoré mnohí považujú za vulgárne. Čo to v skutočnosti bolo?

Na papieroch s prerokovávanými bodmi sa nachádzalo viacero Kaliňákových kresieb. Verejnosť na záberoch televízie JOJ však videla predovšetkým symbol ženského pohlavného orgánu, ako si ho často kreslia aj tínedžeri v slovenských školách.

Nový Čas zisťoval u samotného exministra, prečo sa počas zasadnutia výboru venoval takýmto obrázkom. Ich zverejnenie ho poriadne rozčúlilo. „To je trestný čin. Na to máme zákony. Nekreslil som to počas prejavu ministerky Sakovej, ale počas predchádzajúceho vystúpenia. Spája sa to absurdne a nič také tam nie je nakreslené. Kde sme? Nepochopil som to ako vulgárne gesto. Sú zákony, ktoré chránia naše veci, tak majú platiť. Keď tam nie je verejný záujem, pre ktorý sa zverejnili nejaké dokumenty...“ hovorí Kaliňák. Na otázku, že verejnosť tam poväčšine vidí symbol ženského pohlavného orgánu, odpovedal jasne. „Nič také tam nie je nakreslené, čo si myslia ostatní, nie je môj problém. Čistý nezmysel. Ten, kto to odfotil, bude mať čo vysvetľovať. Čo je to za voyeurstvo,“ bráni sa Kaliňák. Či sa bude sťažovať na porušenie listového tajomstva, nechcel komentovať.

Právnik Róbert Bános uvádza, že po­dľa zákona nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou. „O trestnom čine možno hovoriť, len ak niekto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu. Mám za to, že k porušeniu listového tajomstva nedošlo,“ uzavrel Bános.

Čarbanie na papier je individuálne

Sylvia Dančiaková, psychologička

Kreslenie na papier počas dôležitých vystúpení je veľmi individuálne. Človeku to môže pomáhať sústrediť sa a je to mimovoľná činnosť. On sa ukotví a sústredí sa na to, čo prebieha. Väčšinou je to automatizmus, môže to byť aj spôsob úniku. Napríklad ak si žiak kreslí na papier penis a počúva prednášajúceho, tak sa môže sústrediť na to, čo rozpráva učiteľ, a u iného žiaka to môže byť vyjadrenie toho, že toho človeka, čo prednáša, zase považuje za penis. Nedá sa to zovšeobecniť a možností je viac.

Opustí poslanecké miesto?

V kuloároch parlamentu sa začína špekulovať, že Kaliňák na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína budúci týždeň, opustí stoličku poslanca. Problémom má byť kauza uneseného Vietnamca, ktorá rozdúchava rôzne názory aj v samotnej strane Smer. „Vami uvedené informácie nie sú pravdivé,“ uviedol hovorca strany Ján Mažgút. Ak by sa informácie neskôr potvrdili, pre Kaliňáka by to bola v jednom roku už druhá veľká rana. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa musel porúčať z ministerskej stoličky.