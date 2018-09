Unikla fotka Meghan Markle: Bez make-upu a vyvalená v posteli s... Počkať, to Harry nie je!

Fotka, na ktorej sa nachádza Meghan Markle (37) bez make-upu, obletela internet,

Ľudia sú zvyknutí na to, že manželka princa Harryho sa na verejnosti ukazuje výhradne perfektne nastylovaná. Vždy má na sebe dokonale sediace šaty a k tomu vhodný decentný make-up. Vďaka novej fotke, ktorá bola zverejnená na Instagrame, sa ľuďom naskytol nezvyčajný pohľad. Meghan je na nej ako bežný smrteľník, nenalíčená a v pyžame, informuje portál News.

Takto to vyzerá v bežné dni kráľovského páru, keď sa nemusia ukazovať na verejnosti, ale užívajú si pokojný deň v kruhu rodiny. Na fotke, ktorá sa objavila na fanúšikovskom účte Harryho a Meghan, je vojvodkyňa spolu so svojím krsniatkom na posteli. Na sebe nemá žiadne drahé šaty, ale obyčajné pyžamo, a make-up alebo zložitý účes by ste hľadali márne.