Prelomový experiment: Prvýkrát otestujú výťah do vesmíru

Myšlienka o skonštruovaní výťahu do vesmíru vznikla v roku 1895. Na začiatku sa tento nápad zdal bláznivý, no od roku 2014 na ňom Japonci skutočne pracujú. Teraz idú vyskúšať jeho miniverziu.

Japonská konštrukčná firma Obayashi sa v spolupráci s univerzitou Shizuoka rozhodla, že postavia vesmírny výťah. Podľa nich nejde o nič nemožné. Prví ľudia by mali ísť do vesmíru vyviezť v roku 2050. Tento mesiac chcú prvýkrát otestovať miniatúru výťahu. „Bude to prvý experiment na svete, ktorý otestuje pohyb výťahu vo vesmíre,“ uviedol v utorok hovorca univerzity. Do vesmíru vyšlú len minivýťah, ktorý bude dlhý 6 cm, široký 3 cm a vysoký 3 cm. Jeho pohyb budú sledovať kamery na vesmírnych satelitoch.

Hotový výťah by mal byť vysoký 96-tisíc kilometrov. Slúžiť by mohol nielen na prepravu ľudí, ale aj na prepravu tovarov do vesmírnych staníc. Na vrchu by chceli v budúcnosti postaviť hotel.