Jubilantka Vášáryová sa dočkala veľkej pocty: Gratulácia od prezidenta

Dočkala sa veľkej pocty! Politička a bývalá herečka Magda Vášáryová (70) oslávila koncom augusta významné okrúhliny, keď jej pribudol ďalší krížik a oslávila sedemdesiatku.

Napriek tomu, že diplomatka svojim narodeninám neholduje a z pribúdajúceho veku si ťažkú hlavu nerobí, jej významný deň si nedala ujsť hlava nášho štátu, prezident Andrej Kiska (55).

Vášáryová má za sebou príjemné posedenie s prezidentom Kiskom, ktorý s umelkyňou pri príležitosti jej jubilea strávil milé chvíle. Na internete potom zverejnil snímky, ktoré prezrádzali, že obaja si stretnutie užili. „Slovensko nemá veľa žien s takou bohatou kariérou v diplomacii, politike aj v kultúre. Diskutovali sme o situácii doma aj vo svete, počul som mnoho zaujímavých postrehov. Pani Vášáryovej som za jej prácu pre Slovensko poďakoval a zaželal ešte veľa síl,“ napísal na sociálnej sieti Kiska.

Samotná Magda pritom svoje okrúhle narodeniny príliš nerieši. „Neslávim to nikdy. Slávila som, kým žili moji rodičia, lebo tí sa o to zaslúžili, nie ja,“ prezradila Vášáryová Novému Času s tým, že jednej párty sa predsa len nevyhne. „Stretnem sa so spolužiačkami, s ktorými som chodila od prvej triedy základnej školy, lebo všetky máme toto výročie. To je jediná oslava, tam sa budeme chichúňať,“ uzavrela.