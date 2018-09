Dánski pozbieranci pred zápasom: Slovensko, je nám to ľúto!

Nevedeli, či sa smiať, alebo plakať!

Na tom sa zhodli dánski hráči, ktorí prišli reprezentovať svoju krajinu v prípravnom futbalovom súboji proti Slovensku. Mnohí z nich ani len nesnívali o tom, že by niekedy mohli nastúpiť v hoci len priateľskom reprezentačnom zápase. Sureálnosť celej situácie podčiarkuje fakt, že väčšina hráčov neboli futbalisti - ale futsalisti!

Pred samotným zápasom si dánski reprezentanti doobeda vybehli do Senca na ľahký tréning, odkiaľ sa následne vrátili späť do hotela v Bratislave. „Je to pre mňa taká zvláštna skúsenosť. Mám obrovský rešpekt a možno aj trochu strach, ale to zo mňa po úvodnom hvizde určite opadne. Uvidím, ako na tom budem kondične, dúfam, že budem vládať odohrať celý zápas. Celá táto situácia je tak trochu tragikomická. Na tom sa zhodujú všetci chalani, ale radšej by som to nechcel rozoberať,“ povedal pre Nový Čas futsalista Rasmus Johansson (23).

Príchod hračov do hotela bola monitorovať aj dánska televízia DR, ktorá taktiež vyhodnotila celú situáciu ako komickú. Podľa ich ankety očakávala väčšina ľudí v Dánsku prehru svojho tímu o 7 a viac gólov.

„Slovensko, je nám to ľúto. Ospravedlňujeme sa. Sme v konfliktnej situácii. Moje mužstvo môžem charakterizovať ako 23 veľmi statočných mužov,“ nechal sa počuť dočasný dánsky tréner John Jensen (53). „Pre kouča to bola veľmi zložitá situácia. Hráči sa nepoznali, bolo to nesmierne náročné, ale všetci si to užili od prvej do poslednej sek­undy,“ uzavrel Jensen.