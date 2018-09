EXKLUZÍVNE Havária repera Rytmusa na D1: S luxusným športiakom skončil v priekope!

Chcel to ututlať?! Patrik Rytmus Vrbovský (41) sa pravidelne chváli svojím nákladným životom a drahým vozovým parkom. Práve jazda na jednom z luxusných áut sa mu stala osudnou.

Podľa informácií Nového Času totiž Rytmus v utorok podvečer havaroval na diaľnici D1! Luxusný Nissan GT-R skončil v priekope a na miesto okamžite privolali záchranné zložky. Ako sa nám podarilo zistiť, raper s nimi spolupracoval, aj keď sa snažil celú vec urýchlene vyriešiť a z miesta čo najskôr odísť.

Rytmus má za sebou veľmi nepríjemný zážitok. Jeho ničím nerušená jazda na diaľnici sa v utorkový večer skončila drámou. Je jasné, že ani inak drsne pôsobiacemu raperovi nebolo všetko jedno. „Išiel na box do Galanty. Luxusný Nissan mal požičaný. Približne na 20. kilometri v smere z Bratislavy do Senca dostal šmyk na mokrej vozovke. Vyzerá to tak, že nezvládol riadenie a skončil v priekope,“ prezradil zdroj Nového Času.

Patrikovi sa našťastie nič nestalo a jediný, kto to „schytal“, bol práve jeho požičaný štvorkolesový tátoš. „Výzvu na tiesňovú linku 155 sme prijali o 18.29 hod. s tým, že auto sa nachádza v priekope a na mieste je jeden účastník. Vyslaná posádka muža vyšetrila a zistila, že je bez zranení a nebol potrebný prevoz do nemocnice,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Snažili sme sa skontaktovať aj so samotným raperom, no neúspešne. Do uzávierky na otázky nereagoval.

Luxusný Nissan síce nepôsobí na fotkách, ktoré sa Novému Času podarilo získať, zdemolovane, no opak môže byť pravdou. „Cena takéhoto vozidla sa pohybuje od 100-tisíc eur vyššie. Všetko závisí od vybavenia. Ak by bola porušená náprava či dokonca motor, ktorý sa montuje až v Japonsku, škoda môže narásť až na niekoľko desiatok tisíc eur,“ vysvetlil nám odborník na automobily. Aká veľká škoda bola na aute spôsobená, sme sa nedozvedeli, ale pri Rytmusových príjmoch nebude zrejme úhrada - v prípade, že nebude do celej veci zapojená poisťovňa - veľkým zásahom do jeho rozpočtu.