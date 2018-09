Herečka Kanócz odišla s dieťaťom hneď po pôrode: Kedy je vhodné opustiť pôrodnicu?

Riskuje zdravie bábätka? Herečka Zuzana Kanócz, partnerka herca Juraja Loja, priviedla pred pár dňami na svet ich tretie dieťa, dcérku Leylu.

Hoci pôrod prebehol v poriadku a obe dievčatá nemali žiadny problém, herečka šokovala rýchlym odchodom z pôrodnice. Nový Čas medzi odborníkmi zisťoval, či takéto skoré opustenie lekárskej starostlivosti nie je priveľkým rizikom pre rodičku a hlavne novorodenca. Kedy je ten najvhodnejší čas opustiť pôrodnicu?

Väčšina nemocníc už dávno nedodržiava staré pravidlo, že rodička sa púšťa domov po týždni. V niektorých zariadeniach si zaužívali prepúšťanie po štyroch dňoch a to preto, že práve štvrtý deň po narodení je potrebný skríning bábätka. Novorodencovi sa kontrolujú najmä obličky, bedrové kĺby, vyšetrujú sa oči, sluch a tiež vrodené metabolické ochorenia. A hoci mamičku nemôže nikto donútiť zostať po pôrode v zdravotníckom zariadení, ak ho opustí skôr, ako odporučia lekári, preberá celú zodpovednosť za zdravie seba a dieťaťa ona. „Ak rodička svojvoľne opustí zariadenie, musí podpísať reverz a zdravotnícke zariadenie tak nenesie zodpovednosť za zdravotný stav rodičky a novorodenca,“ objasnil gynekológ Jozef Španka. To, kedy mamička môže opustiť pôrodnicu, určujú odborníci individuálne.

Podľa gynekológa Petra Krajkoviča zo Sanatória Helios v Martine je to, kedy je ten ideálny čas na odchod, ťažká otázka. „Rozdeľme si to na pôrod spontánny vaginálny a pôrod cisárskym rezom. Vaginálny pôrod môže byť ľahký nekomplikovaný alebo ťažký komplikovaný. Ovplyvňuje to následne čas potrebný na zotavenie. Myslím si, že je dôležité posudzovať stav rodičky individuálne a prispôsobiť sa jej a jej zdravotnému stavu,“ vysvetlil s tým, že si nemyslí, že je potrebné nastaviť dogmu, že všetky rodičky prepustiť prvý deň po pôrode alebo všetky držať 5 dní.

Ďalšie faktory, ktoré určujú prepustenie, sú, či je to prvorodička, alebo viacrodička, či má potrebné sociálne zázemie, či má možnosť dochádzať s novorodencom na potrebné vyšetrenia, stav novorodenca a mnohé iné faktory. „Poznám lekárky, ktoré boli prepustené 1. deň po nekomplikovanom pôrode na vlastnú žiadosť,“ dodal Krajkovič. Odborník tiež upozornil na fakt, že fyzická kondícia dnešných žien je iná ako pred 20 rokmi, zvyšuje sa vek prvorodičiek, dôsledkom čoho lekári častejšie vidia komplikované a rizikové tehotenstvá. To všetko ovplyvňuje aj prepúšťanie po pôrode.

Plusy a mínusy - Pobyt v pôrodnici

+ matka aj dieťa sú pod stálym lekárskym dohľadom

+ možnosť okamžitého lekárskeho zásahu v prípade komplikácií

+ pomoc so starostlivosťou o bábätko

+ rady a inštrukcie pri dojčení

- cudzie prostredie pôsobí rušivo

- matka stráca pocit súkromia a intimity

- režim v zariadení môže byť obmedzujúci

- obmedzený kontakt s otcom a členmi rodiny

Plusy a mínusy - Skorý pobyt doma

+ matka sa v domácom prostredí cíti komfortnejšie

+ nenastáva odlúčenie od novorodenca

+ v kontakte s bábätkom je prirodzenejšia, odvážnejšia

+ plynule sa tvorí vzťah s otcom a so súrodencami

- matka sa pri akomkoľvek podozrení musí rozhodovať, či cestovať za lekárom

- nemá ihneď k dispozícii rady odborníka

- na starostlivosť je obvykle sama

- doma sú okrem bábätka aj ďalšie povinnosti

Čo hrozí hrozípri predčasnom odchode

Matke:

zápalové komplikácie

krvácanie

závažné infekcie

otrava krvi

Dieťaťu:

neprejavené vrodené chyby

poruchy dýchania

poruchy srdcovo-cievneho a tráviaceho systému

novorodenecká žltačka

Z nemocnice od deň skôr

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

O tejto problematike komunikujeme tak s gynekológmi, ako aj s neonatológmi. Hľadáme cestu, ako by mohla ísť žena, ak nie sú komplikácie, domov aj skôr, avšak nesmie byť hrozená starostlivosť o novorodenca a musí byť zabezpečená následná starostlivosť o novorodenca. Aktuálne zvažujeme skrátenie hospitalizácie po pôrode zo 4 na 3 dni. Táto zmena by mohla prísť do praxe celoplošne od budúceho roka. Univerzitná nemocnica v Martine spúšťa od septembra pilotný projekt, kde dáva rodičkám možnosť opustenia nemocnice 24 hodín po pôrode.“