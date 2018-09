Slovenská pošta v tichosti zmenila cenník: Za TIETO zásielky si poriadne priplatíte!

Od začiatku septembra platí nová tarifa pre posielanie zásielok do zahraničia. Slovenská pošta si za niektoré zásielky účtuje nové sumy.

Niektoré ceny zostali nezmenené, daktoré služby zdraželi či, naopak, za ďalšie zaplatíte o niečo menej. Kým pri obyčajných listoch sa ceny príliš nemenili, za doporučené si výrazne priplatíte. U niektorých skoro 2 eurá.

Po 9 rokoch zmenila pošta cenníky pre medzinárodné zásielky. „Prax za uplynulé mesiace však ukázala, že ceny za zásielky v mnohých prípadoch nepokrývajú ani náklady Slovenskej pošty a je potrebné ich korigovať,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková. Ako doplnila, ceny naposledy v tejto oblasti upravovali v roku 2009. „Aktuálna úprava tak nastavuje tarify na výšku, ktorá výrazný rast nákladov zohľadňuje,“ dodala.

Napríklad za doporučený list do 50 g si do Česka priplatíte ­­1,25 ­€, do inej európskej krajiny 1,90 € a do iných kútov sveta 1,60 €. Zľavu získajú zákazníci pri podaní zásielky cez ePodací hárok, ušetria pri liste 10 a pri balíku 20 centov.