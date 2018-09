V Dunajskej Strede zaviedli novinku: Hľadajú dobrovoľníkov k túlavým psíkom

Samospráva mesta Dunajská Streda zriadila na Malodvorníckej ceste karanténu pre túlavých psov, ktorá je v prevádzke od septembra.

Túlaví psi v nej budú môcť zostať po obdobie štyroch týždňov. Hľadajú sa dobrovoľníci na prechádzky so psami a iné práce. Okrem toho v meste zaviedli bezplatné čipovanie. Ako TASR informoval primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, v meste zaviedli povinné čipovanie už približne pred šiestimi rokmi vzhľadom na enormný problém s túlavými psami. Toto financujeme z takých zdrojov, že občania zaplatia daň za psa a ten, kto sa preukáže, že má daň zaplatenú, je oprávnený u nami vysúťaženého veterinára čip nasadiť do svojho psa a veterinár vystaví aj pet pas, uviedol Hájos.

V súvislosti s túlavými psami spolupracuje mesto so Slobodou zvierat, ktorá psov odoberá do svojich kotercov v prípade, že sa nenájde záujemca o nechceného psíka alebo pôvodný majiteľ a keď uplynie lehota možnosti ponechať psa v mestskej karanténe. Polícia úzko spolupracuje pri odchyte túlavých psov, potom ich prevezie do karantény, pričom veterinár vykoná obhliadku a pokiaľ daný pes nemá čip, začipuje ho.

Dunajskostredská samospráva týmto spôsobom vykonáva právne nariadenia novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá je účinná od 1. septembra 2018 a upravujú sa v nej aj ustanovenie o identifikácii a registrácii zvierat v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchyte túlavých zvierat a ich umiestňovaní do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Zákon podrobne upravuje zriaďovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a na účely určené v zákone. Majitelia zvierat sú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, respektíve darovania inej osobe, musí byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka bez ohľadu na vek šteňaťa.