Netradičné podnikanie Popradčana Mira: Ako som rozbehol pikantný biznis

Štipľavá pochúťka. Miroslav Kožuch (39) z Divína pri Lučenci založil farmu na pestovanie čili papričiek po príchode zo zahraničia, kde sa živil ako čašník.

Po príchode domov však túžil podnikať v tom, čo ho baví, a tak sa rozhodol pre pálivé delikatesy. V súčasnosti pestuje už 38 rôznych odrôd, medzi ktorými nájdeme aj tú najštipľavejšiu papričku na svete.

Popradčan Miroslav dlho žil a pracoval v Rakúsku a Česku, kde začal na balkóne pestovať pálivú dobrotu v črepníkoch. Bolo to pred šiestimi rokmi. „Išlo o pikantné žlté habanero. Darilo sa im. Premýšľal som, že by som doma rozbehol biznis s papričkami,“ prezrádza pestovateľ. Inšpirovalo ho Rakúsko, kde si domáci vypestovali dosť na vlastné účely a dokázali dodávať aj reštauráciám, ktoré uprednostňovali domáce plody. Po príchode na Slovensko zakrátko založil v Divíne vlastnú farmu. Prvé semienka zasial predvlani v decembri. „Lučenská reštaurácia zaradila moje čili pasty do svojho jedálneho lístka a ľuďom zachutili. Vlani päť dní pred Vianocami som s nimi potom vyšiel na trh,“ objasňuje Miroslav.

Pestuje aj naj­pá­li­vej­šiu od­rodu - Carolina reaper. Za­pí­sa­ná je aj v Guinnessovej knihe re­kor­dov. Má 2 200 000 Scovilleho jednotiek pálivosti. „Dá sa zjesť len trochu, preto sa robí v tekutej forme. Používam ju do pást a miešam ju s inou zeleninou,“ uviedol farmár, ktorý v skleníku a fóliovníku na rozlohe 300 m2 pestuje 38 rôznych odrôd. Vytvoril im podmienky ako v exotických krajinách. „Papričky sa polievajú trikrát týždenne. Nepoužívam pesticídy, hnojím slepačincami a využívam skoroceľovo-žihľavový zákvas,“ vysvetlil farmár, ktorý chce rozšíriť ponuku o semienka, sušené plody a pikantnú soľ a 30 nových odrôd.