Veľká povodeň napáchala škody v Tatrách: Prečo je tam ešte stále vyhlásená mimoriadna situácia?

Veľká povodeň, ktorá bola toto leto v Tatrách narobila veľké materiálne škody.

Dodnes je vo východnej časti Tatier stále vyhlásená mimoriadna situácia. Ochranár Erik Baláž tvrdí, že je to účelovo naťahovanie času, kvôli čerpaniu štátnych peňazí.

Naopak, prednosta Okresného úradu v Poprade Ján Žgravčák v stále trvajúcej mimoriadnej situácií vidí opodstatnenie a nevyhnutnosť. Veľké povodne osemnásteho a devätnásteho júla sa našťastie zaobišli bez obetí a zranení, no zanechali za sebou obrovské škody. Zničené cesty, chodníky, mosty, premiestnené celé korytá riek, splavených množstvo stromov a dve dediny bez pitnej vody, to bol neutešený pohľad po povodni. Aby sa život dostal čo najskôr do normálnych koľají, začali sa okrem záchranných prác aj naprávať škody. Situácia bola tak vážna, že bol vyhlásený mimoriadny stav, ktorý trvá dodnes. Včera sa na okresnom úrade zišli všetky zainteresované organizácie, aby predložili vyúčtovanie svojich nákladov.

„Počas trvania mimoriadneho stavu, štát prepláca všetky opodstatnené náklady. Vláda tak robí dva krát do roka. Raz na jar a raz na jeseň. Dnes na odbore krízového riadenia zasadajú subjekty, ktoré boli súčinné pri záchranných prácach, a predkladajú svoje faktúry a zároveň dostali inštrukcie, čo je a čo nie je možné preplatiť. Mimoriadna situácia stále trvá a je na to stále päť dôvodov, aj keď rôzni aktivisti a záujmové skupiny, ktorí nepoznajú problematiku krízového riadenia a nepoznajú zákon o povodniach, sa snažia túto situáciu zneužiť a vyťažiť z toho nejaký svoj kapitál. Zo záchranných prác sme prešli na práce zabezpečovacie. Budúci týždeň máme zasadanie krízového štábu, kde situáciu opäť vyhodnotíme. Najzložitejšia situácia je zo stabilizáciou svahu, ktorý má tendenciu sa zosunúť. Taktiež musí byť dokončená úpravňa vody, odberný objekt a urobený vodovod z dočasného na trvalý. Počítam, že v októbri alebo novembri bude mimoriadna situácia zrušená.

Erik Baláž, ochranár, aktivista a dnes už aj politik vidí v neustále trvajúcej mimoriadnej situácií účelové konanie: „Ja mám pocit že tá povodňová situácia sa zneužíva na to aby sa mohli ďalej čerpať finančné prostriedky bez toho, aby bola vyhlásená nejaká verejná súťaž a v podstate v neobmedzenom rozsahu. Tvárime sa, že zachraňujeme ľudské životy, zdravie a majetok ľudí a pritom tá povodňová situácia dávno pominula a a bezprostredné ohrozenie už dávno prestalo. Druhý a tretí stupeň povodňovej aktivity mali byť dávno zrušené a tým pádom tie práce mali prestať a mali byť normálne naplánované a realizované v normálnom režime, keď sú naozaj tak nevyhnutné. Určite však nie všade a plošne. O motíve sa dá špekulovať ale vidím v tom veľký priestor na získanie štátnych financií, buď pre štátne lesy TANAPu alebo pre súkromné firmy, ktoré dostávajú zákazky na reguláciu vodných tokov. Len veľmi malá časť má opodstatnenie. Robiť také zásahy v korytách vodných tokov, ktorými sa nijako nebráni vzniku ďalších povodní, je neopodstatnené. Z týchto tokov sa vytvárajú tobogány ktoré budú ešte rýchlejšie odvádzať vodu a zabránili tomu aby sa tie rieky mohli vyliať do okolitého lesného prostredia.

To znamená, že pri ďalšej veľkej zrážke, teda keby bola rovnako veľká, sa dá očakávať, že tá povodeň bude ešte ničivejšia a väčšia. Tak tomu Každý rozumie tomu, že sa chráni dôležitý majetok alebo infraštruktúra, ale zasahovať do vodného toku v oblasti tatranského národného parku je nezmyselné. Ponechané mŕtve stromy v tom koryte vytvárajú priehradcky, ktoré spomaľujú odtok vody. Vytvárajú sa tiež podmienky pre rôzne druhy organizmov, ktoré vo vode žijú. Na rieke Belá jedna firma bez výberového konania, priamym zadaním ju zregulovala za 719 tisíc euro.“ V okrese Poprad bolo v priebehu roka vyhlásených niekoľko mimoriadnych situácií. Najviac ich bolo vyhlásených v obci Hranovnica.Dvakrát kvôli povodni a raz kvôli zosuvu svahu.

