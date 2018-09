Po prívalových dažďoch prišli zosuvy skál: Z Devínskej cesty sa stáva nebezpečná zóna

Chce to silné nervy! Devínska cesta je neslávne známa zosuvmi. V roku 2014 sa zo svahu zosunuli zemina a blato, v apríli 2017 spadli na cestu skaly v úseku pri ostrove Sihoť a odvtedy je jeden pruh uzavretý a premávku riadi na striedačku semafor.

Po výdatných dažďoch v posledných dňoch sa situácia skomplikovala, pretože v úseku od Riviéry a výjazdom na Dlhé diely sa opäť zosunuli skaly. Na nebezpečnom úseku tak pribudol ďalší semafor. V blízkosti Vodárenskej záhrady v Bratislave bol v dôsledku zosuvu pôdy zablokovaný jeden jazdný pruh. „Hlavné mesto ihneď zabezpečilo odvoz skál, zeminy a polámaných konárov z vozovky,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Na mieste umiestnili ďalší semafor a vodičov na krátkom úseku čakajú až dve obmedzenia. A môže to byť horšie. Vzhľadom na pretrvávajúce daždivé počasie totiž hrozí ďalšie uvoľnenie skalných blokov. Podľa hovorkyne by do konca týždňa mali zvolať krízový štáb. Nový Čas zisťoval stav úsekov. Na mieste prvého zosuvu, pri ostrove Sihoť, začali konečne po roku pracovať na spevnení svahu.

Robotník nám povedal, že pridanie druhého semafora spôsobuje na Devínskej ceste v ranných hodináchMagistrát pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu komunikácie, ktorá by sa mala začať v apríli 2019 a trvať môže až do decembra 2020. Počíta sa s opravou a stabilizáciou komunikácie, so sanáciou skalného masívu a s vybudovaním cyklotrasy. Momentálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Odhadované náklady na revitalizáciu presahujú deväť miliónov eur.