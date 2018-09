Stephensová titul na US Open neobháji: Štvrťfinále bolo prekvapivo nad jej sily

Americká tenistka Sloane Stephensová neobháji titul na grandslamovom turnaji US Open.

Tretia nasadená hráčka prehrala v utorňajšom prvom štvrťfinále ženskej dvojhry s Lotyškou Anastastijou Sevastovovou za 83 minút hladko v dvoch setoch 2:6 a 3:6.

Turnajová devätnástka Sevastovová odplatila súperke prehru z vlaňajška vo Flushing Meadows v rovnakej fáze turnaja a v semifinále sa stretne s úspešnejšou zo súboja medzi domácou Serenou Williamsovou a Češkou Karolínou Plíškovou. Dvadsaťosemročná Lotyška sa premiérovo v kariére dostala na grandslamovom podujatí medzi elitné kvarteto. V New Yorku sa jej tradične darí, vo štvrťfinále bola tretíkrát za sebou.

"Som veľmi šťastná, že sa to podarilo," tešila sa po zápase Sevastovová. "Bolo to dnes mimoriadne fyzicky náročné, pretože na dvorci panovalo veľké teplo. Na konci som znervóznela, ale to je normálne, veď išlo o postup do semifinále US Open. Celý zápas som sa držala môjho plánu a využila som šance, ktoré mi súperka ponúkla."

Stephensová mala v úvode mierne navrch, ale v tretej hre za stavu 1:1 nevyužila štyri brejkbaly a potom už iba márne doháňala náskok súperky. "Je ťažké vyhrať zápas, keď nepremeníte núkajúce sa príležitosti," uviedla Američanka, ktorá v zápase päťkrát stratila podanie.





ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Anastasija Sevastovová (19-Lot.) - Sloane Stephensová (3-USA) 6:2, 6:3