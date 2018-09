Chlapček po narodení vážil ako plechovka coly: Takto vyzerá malý bojovník teraz

Najmenší chlapec v Británii prekonal očakávania a bol prepustený z nemocnice.

Malý Theo Taylor sa narodil v júni s hmotnosťou len 350 gramov, čo je bežná hmotnosť plechovky šumivého nápoja. Lekári rodičov varovali, aby sa pripravili na najhoršie. Podľa Ladbible Theovej mame Katie Rhodes (24) lekári povedali, že Theo prestal rásť v maternici. Narodil sa v 26. týždni tehotenstva. Lekári o ňom hovoria ako o najmenšom chlapcovi v Británii, ktorý sa kedy narodil a prežil.

Theo teraz opustil nemocnicu a je doma s mamou Katie a otcom Jayom (27). Katie povedala: "Je to náš malý bojovník. Predtým, ako sa narodil, bolo skutočne ťažké dokola počúvať, že to nezvládne. Aj potom, čo sa narodil a nemohli sme si ho zobrať domov. Ale prekonali sme to a povedali sme si, že budeme bojovať aj za neho a budeme pozitívni."

Podľa Katie a Jaya tehotenstvo postupovalo normálne, ale pri vyšetrení v 19. týždni im lekári povedali, že je dieťatko menšie, ako by malo byť, a že by mali "očakávať to najhoršie". Katie bola potom hospitalizovaná a o niekoľko dní neskôr lekári vykonali núdzový cisársky rez. "Všetci boli veľmi milí, povedali, že urobia všetko preto, aby mu pomohli. No deň predtým, ako sa narodil nám ponúkli, aby sme šli na potrat," hovorí Jay.

Lekári povedali, že dieťa bude vážiť okolo 450 gramov, no nakoniec bol ešte menší. "Ešte nikdy som nevidel také malé dieťa. Katie som stále hovoril, že bude všetko v poriadku, ale až potom som si uvedomil, aké je to vážne." Lekári napriek všetkému Theovi nedávali šancu na prežitie. Dva týždne po narodení ho nemohli ani držať, no nakoniec sa malý Theo chytil šance a šťastní rodičia si ho priviedli domov.

"V deň, keď sa narodil, nám lekári hovorili, aby sme si nerobili ilúzie, že si ho vezmeme domov. Ale on dokázal, že sa mýlili. Teraz nemôžu uveriť, ako sa jeho stav zmenil," povedal Jay. Katie dodala: "Teraz je to oveľa jednoduchšie, ako keď sme boli v nemocnici. Našťastie sa mu teraz darí dobre." Šance na narodenie dieťaťa s hmotnosťou 400 gramov, sú 25 percent, a prežitie bez mierneho až závažného poškodenia mozgu len okolo sedem percent.