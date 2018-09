Vláda chce fajčiarom pomôcť so závislosťou: Zvažuje, že im preplatí odvykaciu liečbu

Chcete skoncovať s fajčením a nedarí sa vám to? Na Slovensku fajčí viac ako 36 percent populácie a náklady na ich zdravotnú starostlivosť dosahujú miliardu eur ročne.

Ministerstvo zdravotníctva zvažuje návrh, aby im zdravotné poisťovne preplácali 90-dňový odvykací program. Ako by to fungovalo? Čo odporúčajú fajčiarom odborníci?

Zdravotné poisťovne by mohli uhrádzať 90-dňovú liečbu závislosti od nikotínu. Vyplýva to z Národného onkologického plánu, ktorý nedávno schválila vláda. „Rakovina pľúc je v majoritnom percente zastúpená fajčením. Preto chceme nájsť systém, možno aj prostredníctvom odvykacej kúry u ľudí, aby vypadli z bežného denného života a mali priestor, aby sa naučili žiť bez cigarety,“ hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Fajčenie je najdôležitejší rizikový faktor viacerých chorôb. Ročne na následky závislosti zomrie 7 900 Slovákov.

Čo chcú urobiť

vytvoriť taký mechanizmus, aby zdravotné poisťovne mohli uhrádzať liečbu závislosti od nikotínu

odvykací program by mohla tvoriť 90-dňová kúra s použitím registrovaných preparátov dostupných na európskom trhu

forma kúry ešte nie je známa, môže ísť o ambulantnú liečbu liekmi aj o pobyt v kúpeľoch

Aké možnosti máte

Poradenstvo

pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva fungujú špecializované poradne na odvykanie od fajčenia

najprv fajčiara vyšetria, vykoná sa analýza vydychovaného vzduchu, potom sa určí stupeň závislosti od nikotínu

poradenstvo spočíva najmä v nefarmakologickej liečbe, t.j. psychosociálnej podpore

je to bezplatné



Nikotínové náhrady

nikotínové náplasti, žuvačky a elektronická cigareta obsahujú menej škodlivín ako cigareta, najmä karcinogénov

dokážu nasýtiť dopyt organizmu po nikotíne

používajú sa buď samostatne, alebo v kombinácii s niektorým z liekov

mali by sa kombinovať so psychoterapiou

liečba môže trvať týždne až mesiace, u ťažkých fajčiarov aj dlhodobo



Lieky

pôsobia buď na ústredia v mozgu zodpovedné za závislosť, alebo na nikotínové receptory v nervovom systéme

najsilnejší je liek s obsahom vareniklínu (Champix), vydáva sa na lekársky predpis, ale poisťovne ho neuhrádzajú (stojí okolo 40 alebo 80 € podľa veľkosti balenia) a môže mať vedľajšie účinky

štandardne sa podávajú v prvých troch mesiacoch liečby



Liečbu treba preplácať

Ľubomír Okruhlica, Centrum pre liečbu drogových závislostí

Fajčenie je závislosť, závislosť je duševná choroba a liečba duševnej choroby by sa mala hradiť zo zdravotného poistenia. Tak je to v Nemecku aj v iných rozvinutých krajinách. Bola by to cesta, popri iných opatreniach. Ale liečba závislosti sa neplánuje na menej ako jeden rok.

Vedia, že si škodia

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

Klient si musí uvedomiť, že prestať fajčiť je jeho osobným rozhodnutím. Ak sa rozhodne uplatniť vo svojom živote odporúčania na odvykanie od fajčenia, získa v prvom rade osobnú motiváciu nefajčiť, upevní si vlastné zdravie, utuží si morálno-vôľové vlastnosti a získa veľkú pravdepodobnosť, že sa k fajčeniu nevráti.