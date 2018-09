Východ Slovenska pustošili živly, Július mal najhoršie narodeniny v živote: Voda mi zničila dom!

Také oslavy si veru nepredstavoval! Július Závodský na svoje 55. narodeniny doma ratoval, čo sa dalo. V Buzici pri Košiciach sa v pondelok večer totiž ženili všetci čerti. Následné záplavy odstavili pol dediny a Júliusovi spôsobili nemalé škody.

Pondelkový oslávenec v Buzici (okr. Košice-okolie) asi najviac doplatil na nečakané záplavy. „Začalo sa to kvapkaním a odrazu bola z toho obrovská prietrž. Z nebies sa to rútilo priamo ku mne a vody sa nedalo zbaviť. Zaplavila mi celý pozemok, garáž i pivnicu. Všetko plávalo až do výšky pol metra. Odniesli si to aj spotrebiče. Som síce poistený, no takéto oslavy a darček som si nepredstavoval ani v najhoršom sne,“ vraví Július (55), ktorý menšie záplavy už dávnejšie zažil, no teraz sa bude spamätávať dlhšie.

„Bola to silná káva. Voda z poľa sa prehnala dedinou a zaplavila pivnice, upchala kanál a poškodila cesty. Ľudia mali nečakané problémy, no našťastie sme to prežili bez väčších následkov. Poškodilo však aj cestu a mostíky, s následkami sa obyvatelia budú vyrovnávať ešte niekoľko dní,“ uviedol starosta Jozef Mohňacký, ktorý je na čele obce už 19 rokov, no takú povodeň si nepamätá.

Zhruba polovica ľudí bola ešte v utorok bez elektriny, no postupne ich mali napájať. VNáhradu škody a použitie mechanizmov si tak teraz nebudú môcť vymáhať od štátu.