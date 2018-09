Merkelová konečne nabrala odvahu: Kancelárka mieri do osieho hniezda!

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorej utečenecká politika je tŕňom v oku pravicových extrémistov zodpovedných za násilnosti uplynulých dní v meste Chemnitz v spolkovej krajine Sasko, sa chystá na návštevu v centre týchto nepokojov.

Ako informovala v utorok primátorka mesta Chemnitz Barbara Ludwigová, kancelárka Merkelová sa s ňou telefonicky spojila a ponúkla jej, že navštívi Chemnitz. Ludwigová sa napriek súčasnej situácii v meste rozhodla kancelárku pozvať. Presný termín návštevy zatiaľ zainteresovaní nedohodli. Správu priniesli Stredonemecký rozhlas (MDR), spravodajská televízia ntv a internetové vydanie denníka Bild.

Prípravu návštevy kancelárky v Chemnitzi potvrdil podľa tlačovej agentúry DPA v utorok aj hovorca spolkovej vlády, avšak tiež bez konkrétneho termínu.

Spolková ministerka rodiny Franziska Giffeyová ako prvá členka Merkelovej vlády už mesto navštívila a apelovala na kolegov z kabinetu, aby tak urobili tiež. Niekdajší predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), exminister zahraničných vecí Sigmar Gabriel kritizoval váhavý prístup členov spolkovej vlády a na stránkach denníka Bild zdôraznil, že ak by bol spolkovým kancelárom on, nebol by do Saska zamieril až teraz.

Primátorka Ludwigová súčasne informovala o novej podobe dialógu s občanmi, fóra, na ktorom sa nedávno na miestnom štadióne zúčastnili krajinský premiér Michael Kretschmer a viacero členov jeho kabinetu.

V budúcnosti by sa na tzv. občianskom dialógu mali zúčastňovať vrcholní predstavitelia mesta a jeho úradov. Prvé vydanie formátu bude v septembri venované problematike bezpečnosti a možno sa na ňom zúčastní aj Angela Merkelová, ďalšie v nasledujúcom mesiaci otázkam prisťahovalectva a to novembrové pravicovému extrémizmu.