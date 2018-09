Victoria Beckham prelomila mlčanie: Pravda o rozvode s Davidom

Victoria Beckham (44) nakoniec prehovorila o klebetách, ktoré hovorili o rozpade jej manželstva.

Módna návrhárka a speváčka podľa Mirror povedala, že ona a manžel David (43) sa naučili ignorovať "nezmysly", ktoré sa píšu o ich manželstve.

Victoria a David sa zobrali v roku 1999 a odvtedy ich ľudia neustále sledujú. "Ľudia o našom vzťahu rozprávajú a šíria nezmysly už 20 rokov. S Davidom sme si už zvykli ignorovať to. Nespravodlivé je, že to všetko vplýva na ľudí okolo nás."

Bývalá členka skupiny Spice Girls má s bývalým futbalistom štyri deti. "Obaja si uvedomujeme, že spolu sme silnejší. Kde by sme boli, keby sme pri tom všetkom nedržali spolu? Je to o rodinnej jednote a rodinné puto je pre nás kľúčové." Victoria sa nedávno objavila na obálke časopisu spolu so svojimi deťmi, no bez Davida.

Prehovorila taktiež aj o svojich začiatkoch a detstve. "Bola som šikanovaná. Vôbec som nebola šikovná a nikdy som nebola populárne dievča." O svojej dcére Harper (7) povedala, že asi pôjde v jej šľapajách, pretože už v troch rokoch vedela behať v topánkach na opätkoch.