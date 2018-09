Obľúbená moderátorka prehráva boj s rakovinou: Zostáva jej už len niekoľko dní života

Populárna moderátorka BBC Rachel Bland (40) odhalila, že jej zostáva len niekoľko dní života po tom, čo jej lekári povedali, že jej rakovina prsníka sa už nedá vyliečiť.

Na Twitteri podľa The Sun napísala, že sa obáva, že jej čas nastal, pretože jej lekári povedali, že má len pár dní. "Ďakujem vám za podporu, ktorú som dostala." 40-ročná matka a moderátorka dokumentovala svoj život s rakovinou v podcaste s ďalšími kolegyňami s názvom "You, Me And The Big C".

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rachel bola diagnostikovaná rakovina prsníka v novembri 2016, ale len nedávno sa dozvedela, že je to nevyliečiteľné. Viac času so svojím manželom Stevom a synom Freddiem (3) mohla získať len tým, že by skúšala alternatívnu liečbu. Vyšetrenia však nakoniec ukázali, že sa rakovina rozšírila a lekári už majú len málo možností.

Rachel strávila posledné mesiace tým, že písala spomienky pre Freddieho, aby mu dala príležitosť aspoň trochu ju spoznať. "Keď mi povedali, že sa rakovina rozšírila, pozorovala som môjho malého Freddieho, ako sa nevinne hrá a moje srdce sa zlomilo. Potom som zlomila srdce aj môjmu manželovi, keď som mu povedala, že rakovina je nevyliečiteľná."

Deborah James, ktorá má štvrté štátium rakoviny čriev a zároveň s Rachel pracovala na podcaste, si vyliala srdce na sociálnej sieti. "Mám pár slov. Rachel, milujem ťa a som hrdá na to, že ťa môžem nazývať priateľkou." Mnohí ďalší ľudia Rachel písali povzbudivé slová, ale taktiež aj jej manželovi a synovi.