Fico predstavil detaily jedla pre školákov: Za obedy ,,zdarma" dáme 117 miliónov!

Po vlakoch zdarma prichádzajú obedy! Po letnej prestávke predseda Smeru vyťahuje jeden zo svojich najväčších tromfov. Robert Fico (53) ukázal, ako budú vyzerať obedy zdarma pre všetky deti na základných a v poslednom ročníku materských škôl.

Opatrenie, ktoré vzbudilo vlnu diskusie, bude v platnosti už od januára a je možné, že o rok sa rozšíri na ďalšie skupiny tínedžerov. Ako to bude fungovať? Doteraz malo obedy zadarmo iba 56-tisíc detí z rodín v hmotnej núdzi. Po novom bude stravovanie zadarmo prístupné pre vyše pol milióna maloletých.

„Nebudú dostávať peniaze na obedy iba deti zo sociálne slabých rodín, ale každé dieťa v základnej škole a každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy dostane od štátu tú sumu, ktorú dnes jeho rodičia dávajú na obed v školách alebo materskej škole. Tá suma bude 1,20 eura,“ povedal Fico. Peniaze by mali putovať zriaďovateľom, ktorí následne zabezpečia stravovanie vo svojich zariadeniach tak, aby rodičia už nemuseli platiť ani cent navyše.

Štát to vyjde po­dľa predbežných odhadov 117 miliónov eur ročne. „Som osobne presvedčený, že tento zákon pomôže. V značnej miere je ešte potrebné detaily dorokovať so zriadovateľmi.Sú v tom aj všetky špe­ciálne školy. To znamená, je to absolútne pokrytie všetkých základných škôl a materských škôl, čo sa týka posledného ročníka,“ upresnil pôsobnosť novely zákona o dotáciách minister práce Ján Richter.

Inšpirácia na severe

Pri príprave novely sa v Smere inšpirovali v severských krajinách. Minister financií Peter Kažimír vyčíslil, že v minulom roku navštevovalo školské jedálne 381-tisíc detí. „To opatrenie, obedy zadarmo, robíme preto, aby sa to percento týchto detí zvýšilo aj z hľadiska sociálnych možností týchto rodín aj rovnosti medzi mladými ľuďmi,“ vysvetlil Kažimír.

Zámer smerákov sa nepozdáva opozičnej SaS. Podľa ich odborníka na školstvo Branislava Gröhlinga ide o nekoncepčnú almužnu od štátu a vláda by mala vytvoriť podmienky, aby na ňu ľudia neboli odkázaní. Ak sa opatrenie osvedčí, obedy zadarmo by mohli od 1. septembra budúceho roka využívať aj žiaci na stredných školách.

Obedy v školách

1,2 eura je cena obeda na žiaka, ktorú zaplatí štát zriaďovateľom škôl (aj súkromným a cirkevným)

516 - tisíc detí bude mať nárok na obedy zadarmo

381 - tisíc žiakov sa v roku 2017 stravovalo v školských jedálňach

94% detí chodí na obed v materských školách

74% školákov prvého stupňa ZŠ obeduje v škole

57% školákov druhého stupňa ZŠ obeduje v škole



Kde už funguje podobné opatrenie

Fínsko - základné aj stredné školy majú zdarma obedy i desiate

Švédsko - základné školy zadarmo

Estónsko - obed je na všetkých stupňoch štúdia prevažne zadarmo (časť dopláca mesto/obec)

Veľká Británia - prváci a druháci majú obedy zdarma, staršie deti len vtedy, ak sú zo sociálne slabších rodín

Francúzsko - rodič dopláca asi polovicu

Nórsko - jedno ovocie denne zadarmo



Zmierni to sociálne konflikty

Michal Vašečka, sociológ

Otvoriť galériu Michal Vašečka. Zdroj: anc



Vo Švédsku aj najbohatšiemu človeku niečo dá štát na jeho deti. Vytvára sa tak dojem, že aj tí, ktorí platia na daniach pomerne veľa, niečo naspäť dostávajú. Pomáha to tomu, aby neprichádzalo k nejakým konfliktom medzi rôznymi sociálnymi vrstvami.

Môže to niekto označiť za populistický krok, ale to má viac pozitívnych prvkov ako tých negatívnych. Medzi deťmi nevznikajú sociálne rozdiely príliš skoro na to, aby neprichádzalo k stigmatizácii. Možno je to aj spôsob, ako riešiť otázky šikany.



Peniaze by mali ísť iba sociálne slabším

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

Otvoriť galériu Peter Goliaš. Zdroj: anc



Nie som proti tomu, aby deti zo sociálne slabších rodín dostávali takúto pomoc. Moja najväčšia výhrada je, že sa budú podávať bez rozdielu deťom z chudobných i bohatých rodín, ktoré na to nie sú odkázané, a to považujem za plytvanie verejnými zdrojmi.

Štát by mal vytvoriť systém, ktorý dokáže identifikovať sociálne slabšie rodiny a poskytnúť im pomoc v podobe zvýhodnených obedov. Momentálny návrh obedov zadarmo je druhým najlepším riešením v prípade, ak takýto adresný systém pomoci vytvoriť nedokážeme.