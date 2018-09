Šéf SOV Siekel to povedal jasne: Kedy sa spustí Fond na podporu športu?

Práca hotová, na rade je uvedenie do praxe.

Fond na podporu športu na Slovensku by mal vzniknúť na základe zákona ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej cieľom je scentralizovať zdroje na podporu športu, zefektívniť prerozdeľovanie financií a priniesť väčšiu transparentnosť.

Záštitu nad originálnym projektom má Slovenský olympijský výbor, ktorý včera zorganizoval prezentáciu o jeho možnostiach a využití v praxi. „Cítime potrebu nestrácať čas a hovoriť o tom pred širšou i odbornou verejnosťou. Približovať jej celú problematiku, aby sme odstránili čo najviac chýb a pripravili taký legislatívny proces, aby bol čo najpriechodnejší a spĺňal čo najprísnejšie parametre,“ vysvetlil prezident SOV Anton Siekel. Centralizácia príjmov z fondu a ich distribúcia na základe výziev prostredníctvom transparentných procesov by mali do športového hnutia priniesť väčší prehľad. „To sme aj sľubovali. Šport na Slovensku má tradíciu a zaslúži si pozornosť. O rozpočte nás ešte čakajú diskusie s rezortom financií i ďalšími inštitúciami. Myslíme si však, že keď na ministerstve kultúry je fond na podporu kultúry a má svoje zdroje priamo z rozpočtu, podobný model by mohol byť aplikovaný aj v športe. Sú však aj ďalšie možnosti,“ upozornil Anton Siekel.

Dôležitou súčasťou projektu, ktorého úlohou bude pomáhať v športovej infraštruktúre, pri financovaní podujatí či vo vzdelávaní odborníkov, sú športové poukazy. Tie sú definované už aj v prijatom zákone o športe, no doteraz nefungujú. „Poukazy sú pre nás veľkou výzvou, aby sme aj takouto formou zatraktívnili šport pre deti. Finančne by mali odbremeniť rodičov, zároveň pomôžu klubom a hlavne pritiahnu deti k ativite. Pre nás je dôležité, aby sa hýbali,“ dodal šéf SOV. Ten zároveň verí, že v roku 2019 sa Fond na podporu športu uvedie do praxe.