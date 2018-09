Cibulkovej nočné mory: Sú hráčky, na ktoré to Dominika nevie

Druhá hra prvého setu trvala viac ako štvrťhodinu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dominika Cibulková (29) ponúkla súperke päť brejkbalov, z ktorých posledný premenila. Tento úsek osemfinálového súboja Slovenky s Madison Keysovou (23) naznačil priebeh celého duelu, v ktorom sa len potvrdilo, že Američanka je a ostane pre našu hráčku nočnou morou.

Cibulková sa nezdá: Obnažení tenisti jej nerobia žiadny problém

„Nevedela som sa dostať k mojej hre. Nebola som vo svojej zóne. Bolo to nanešťastie iné ako v predchádzajúcich zápasoch,“ konštatovala Dominika Cibulková po prehre 1:6, 3:6. Snahu jej nemožno uprieť. Stále sa snažila byť aktívnejšou hráčkou, ale na agresívne hrajúcu Keysovú to bolo opäť málo. Najmä ak zaostala vo viacerých štatistikách. Napr. vo víťazných úderoch (7 - 25), na esá to bolo 0 - 6 a v bodoch získaných po prvom podaní 49 %:83 %. „Neviem, či to bolo iba o podaní. Nedržala som sa toho, čo sme si povedali," pokračovala Cibulková, ktorá sa v druhom sete dostala do vedenia 3:2, ale Keysová okamžite odpovedala ziskom štyroch gemov. „Robila som príliš veľa chýb a príliš som sa ponáhľala,“ konštatovala Dominika.

Osemfinále z US Open je jej druhým „naj“ grandslamovým výsledkom v tomto roku po wimbledonskom štvrťfinále. Na Australian Open a Roland Garros nepreskočila už prvú prekážku! „Keď prehra prebolí, budem mať z môjho vystúpenia v New Yorku dobrý pocit,“ dodala ešte s tým, že po oddychu ju čakajú ázijské turnaje od Tokia cez Wu-chan po Peking.

Slovenkine nočné mory

Serena Williamsová - 0:5 (štyrikrát uhrala šesť gamov)

Madison Keysová - 0:5 (uhrala s ňou jediný set)

Garbine Muguruzová - 0:3