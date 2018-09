Porota Talentu zostala v šoku, vzápätí prišiel ďalší, elektrický: Stačilo si s týmto mužom podať ruku!

Slaviša Pajkić je doslova elektrický muž. Tento Srb má talent ako nikto na svete: "Dám do seba elektrinu, ktorú by neprežil nikto!" Slaviša sa nepotí a je dobrý izolátor, preto to dokáže. Svoju schopnosť zistil v sedemnástich rokoch, keď jeho spolupracovníkov kopol kábel a jemu sa nič nestalo. Neskôr dával do seba 200 voltov, zapálil od seba sviečku, uvaril rukami vajce aj párok. Istým spôsobom anomáliu dokázal aj porotcom - keď si s ním podali ruky, koplo ich to. A ak v súťaži ČeskoSlovensko má talent postúpi, sľúbil elektrické kreslo a milión voltov. Teraz je na vás - držať mu palce či nie?