Fanúšikovia smútia: Zomreli dvaja z autorov známych komiksov štúdia Marvel Comics

V uplynulých dňoch zomreli dvaja z autorov komiksov štúdia Marvel Comics.

Ako informoval portál Hollywood Reporter, 29. augusta vo veku 89 rokov zomrela ilustrátorka a koloristka Marie Severinová. Následkom Parkinsonovej choroby o deň neskôr, vo veku 75 rokov, podľahol aj ilustrátor Gary Friedrich.

Friedrich je jedným z tvorcov emblematickej postavy Ghost Rider, ktorý sa prvýkrát objavil v komiksoch v 70. rokoch minulého storočia. Medzi jeho známe práce patria aj komiksové série Sgt. Fury and his Howling Commandos, či Monster of Frankenstein.

Marie Severinová je zasa spoluautorkou komiksov série Doctor Strange, Hulk, Submariner či Not Brand Echh. V štúdiu Marvel neskôr zodpovedala za prácu viacerých špecializovaných oddelení vrátane sekcie pre tínedžerov. V 90. rokoch pracovala pre štúdiá DC Comics a Claypool Comics.