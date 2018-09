Známy meteorológ z Markízy Jozef Iľko bojuje so zdravotnými problémami: Skončil v nemocnici!

Zradilo ho zdravie! Najznámejší slovenský meteorológ Jozef Iľko (79) namiesto prípravy predpovede počasia pre televíziu Markíza bojuje so zdravotnými problémami. Podľa informácií Nového Času je situácia natoľko vážna, že vychýrený znalec počasia skončil v nemocnici.

Obľúbený hlásateľ je pritom povestný svojím železným zdravím a chuťou do práce, od ktorej ho v minulosti neodradili ani bolesti. Tentoraz ho však sužujú nepríjemné zdravotné ťažkosti, ktoré mu nedovolia postaviť sa pred markizácku kameru. Iľko sa v relácii Teleráno naposledy objavil pred tromi týždňami, keď bolo badať, že nie je vo svojej koži.

Zatiaľ čo zvyčajne pri predpovedaní počasia stojí, tentoraz sedel na stoličke, rozprával roztraseným hlasom a miestami nestačil s dychom. V jeho tvári sa zračila vyčerpanosť a chýbal mu aj zvyčajný úsmev. Podľa informácií Nového Času je známy meteorológ pod dohľadom lekárov.

„Pána Iľka trápi nejaký zápal, bol z toho dôvodu aj v nemocnici,“ prezradil zdroj Nového Času. Nasvedčujú tomu aj informácie od čitateľa Nového Času, ktorý sa ozval do redakcie s tým, že Iľko je hospitalizovaný na bratislavských Kramároch. Iľko mal včera nedostupný telefón.

Isté však je, že nie je typom človeka, ktorý si po prvom kýchnutí ľahá do postele. „Vravte si, čo chcete, ale je to naše zlatíčko. Obdivujem na ňom, ako v jeho veku stále aktívne športuje a počas trinástich rokov, čo ja pracujem v Teleráne, ani raz nechýbal,“ zložila na začiatku augusta poklonu kolegovi moderátorka Adriana Poláková na svojom profile na so­ciálnej sieti.

Neodradili ho ani bolesti

Čiperný markizák chodil do práce aj minulý rok v januári, keď ho trápili bolesti a absolvoval aj rehabilitácie. „Spočiatku som mal krk stuhnutý a boľavý, ale pokiaľ nemusím, veľmi ním nehýbem a vtedy je to dobre. Rehabilitácie a Teleráno sa neprekrývajú a cestu do práce som vymyslel tak, aby som neopatrnými pohybmi krk nezaťažoval,“ vyjadril sa vtedy pre tvnoviny.sk Iľko.

Kedy sa opäť ukáže na obrazovke, je však otázne. „Zdravotné problémy doktora Iľka nekomentujeme. V prípade, že mu to stav dovolí, v Teleráne s ním rátame aj naďalej. Počas jeho neprítomnosti prinášame divákom prehľad počasia na nasledujúce dni v rovnakých blokoch Telerána, v akých mal priestor pán Iľko, len s tým rozdielom, že moderátorka Počasia hlási aj predpoveď na najbližších päť dní,“ vyjadrila sa PR manažérka Markízy Ľudmila Raceková.