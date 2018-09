Rozvod Vondráčkovej a Plekanca naberá na obrátkach: Záhadný dokument o alimentoch

Rozvod českej speváčky Lucie Vondráčkovej (38) a hokejistu Tomáša Plekanca (35) naberá na obrátkach. Po prepieraní ich súkromného života, keď na seba chrlili špinu cez médiá, prišla na rad dohoda o alimentoch pre ich dvoch synov Matyáša (6) a Adama (3).

Ako sa však zdá, majetnému športovcovi, ktorý mal počas sedemročného manželstva zarobiť viac ako 21 miliónov eur, sa nechce veľmi platiť. Odtajnený dokument, kde hokejista navrhuje výšku alimentov, má však podozrivé dve verzie. Takýto búrlivý rozvod zrejme nikto nečakal. V hre sú veľké majetky, ale aj peniaze. Na rad prišlo aj dohadovanie týkajúce sa alimentov pre dvoch synov Plekanca a Vondráčkovej.

Tomáš ako hráč Montrealu Canadiens je v zámorskej NHL platený priam kráľovsky, no Luciu by mohla výška alimentov, ktorú jej manžel ponúka, zaskočiť. Na internete sa totiž objavil dokument, ktorý mala speváčka dostať do rúk. Ako sa však zdá, existujú až dve verzie tohto listu. Úvodná časť dokumentov sa zhoduje, rozpor nastáva až v odseku, kde sa pojednáva o alimentoch na ich dvoch synov.

V prvom sa uvádza výška 970 eur pre obe deti a v druhom sa píše o sume až 2 330 eur. List, ktorý skončil v rukách Vondráčkovej, však obsahuje aj viaceré dodatky, čo sa týka detí, ako sú podieľanie sa na extra výdavkoch na školy v Česku, alebo v zahraničí, dovolenky, šport či voľnočasové aktivity. Ktorá z týchto verzií však bude nakoniec tá práva, sa ukáže zrejme už čoskoro.

