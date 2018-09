Kiska navštívil rómsku osadu, hovoril o problémoch ich komunity: Obyvatelia ho vítali s nadšením

Prezident Andrej Kiska počas pondelkovej návštevy Moldavy nad Bodvou zavítal aj do komunitného centra v rómskej osade Budulovská. Pri príchode ho vítal potlesk a zhruba 200 miestnych obyvateľov, s ktorými sa pozdravil.

V súvislosti s rómskym problémom sa Kiska pre médiá následne vyjadril, že jeho riešenie by malo byť na úrovni podpredsedu vlády a nielen vládneho splnomocnenca, keďže ide o problém zasahujúci viacero rezortov.

"Na Slovensku počet rómskeho obyvateľstva dosahuje pomaly desať percent, ale ako keby si časť politikov nechcela pripustiť, že neriešia zásadné problémy tejto komunity. Tu v Moldave mi nedá nepovedať, že hrubá sila nikdy nevyrieši základné problémy, prečo vôbec rómsky problém vzniká - to je slabé vzdelanie, nedostatočná hygiena v osadách, neochota mnohých zamestnávateľov prijímať Rómov do práce," konštatoval Kiska.

Podľa hlavy štátu sú známe spôsoby riešenia rómskeho problému, len chýba ich presadenie v praxi. Za zásadné oblasti označil školstvo a predškolskú prípravu rómskych detí, poukázal aj na podmienky, v ktorých deti v rómskych osadách vyrastajú.

"Ja si nesmierne vážim prácu nášho vládneho splnomocnenca pre rómsku problematiku, ale som presvedčený, že táto problematika je tak dôležitá, že na to nestačí vládny splnomocnenec, na to by podľa mňa mal byť podpredseda vlády, pretože toto je prierezový problém, je to problém školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva," dodal Kiska.

Prezident narážal aj na kontroverzný zásah polície v rómskej osade v roku 2013. Konštatoval pritom, že zriadenie skutočne nezávislej policajnej inšpekcie je "absolútna povinnosť" a nevyhnutná podmienka k budovaniu dôvery u obyvateľov zo strany polície.

Spolu s Kiskom prišla do Moldavy nad Bodvou verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. V súvislosti s riešením rómskeho problému v osadách uviedla, že viaceré pilotné projekty sú naštartované, ale sú časovo obmedzené a chýba podľa nej realizácia systémových opatrení, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k zmene vzorca správania. Vyslovila sa za povinnú predškolskú prípravu pre deti od troch rokov veku.

Prezident poukazuje na voľbu nových ústavných sudcov: Dôvera v spravodlivosť sa otriasa v základoch

"Som hlboko presvedčená, že by bola žiaduca, pretože by pomáhala dobehnúť ten deficit, ktorý deti majú zo svojho rodinného domáceho prostredia," povedala. V súvislosti so zásahom polície v osade Budulovská povedala, že ostávajú v platnosti návrhy, ako je adekvátne monitorovanie použitia donucovacích prostriedkov políciou.

Prezident sa v Moldave nad Bodvou stretol s predstaviteľmi mesta a na námestí s občanmi. Pozdravil sa aj s 11-ročnou Annamáriou Horváthovou, ktorá dokázala vyhrať bežeckú súťaž bez športovej obuvi a s ďalšími úspešnými mladými športovcami mesta. S Patakyovou navštívili aj miestne materské školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským.